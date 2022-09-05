طرح الأفيش الرسمي لـ"طير بينا يا قلبي" بطولة ريم مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت شركة آرت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي، عن الأفيش الرسمي لمسلسل "طير بينا يا قلبي" الذي من المقرر عرضه قريبا على قناة on.

"طير بينا يا قلبي" من بطولة ريم مصطفى، بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، إبرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، وسما إبراهيم، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاج شركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول الأسرة ومنظومة التعليم.

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