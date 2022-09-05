محمد هنيدي يوجه رسالة لصاحب "كبده البرنس": صلح أخطاءك.. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان محمد هنيدي، رسالة لناصر البرنس، صاحب محلات "كبده البرنس" الشهيرة، والتي صدر قرار بإغلاقها منذ أيام.

وردا على فيديو ظهر فيه البرنس عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، كتب هنيدي: "صلح أخطاءك يا ناصر، وإن شاء الله تفتح قريب، إنت بقيت علامة من علامات القاهرة السياحية".

وتابع هنيدي: "بس أول ما ترجع طلع 3 آلاف ساندوتش كبدة هدية للجمهور، وعينلي منابي على جنب، ألفين ساندوتش من 3 آلاف".

بينما رد ناصر البرنس على الفنان محمد هنيدي قائلا: "حبيبي عم هنيدي ابن إمبابة اللي مشرفها إن شاء الله هنفتح وهتعدي بدعوات الناس الحلوة، وهنفرح ونفرح مصر كلها معانا".

وبحسب بيان لمحافظة الجيزة، قالت إنها تكثف حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن لإزالة تعديات المحال العامة والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات على الطريق العام للحد من المظاهر السلبية وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.​