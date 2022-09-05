عارفة عبدالرسول تكشف لأول مرة تفاصيل نجاتها من حريق قصر ثقافة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة عارفة عبدالرسول، لأول مرة، عن تفاصيل نجاتها من حريق قصر ثقافة بني سويف، والتي تمر اليوم الذكرى السابعة عشرة على وقوعها.

وكتبت: "في فترة شغلي مسكت إدارة نوادي المسرح، وكنت محبكاها أوي أعمل لجان ونختار عروض ويسافر للمسابقة الرسميه تسع عروض بعربيات نقل للديكور وميني باص للممثلين".

وتابعت: "في يوم من الأيام اختلفت أنا ومديرتي السيدة حنان شلبي ربنا يديها الصحة، وقررت أسيب مسؤليه نوادي المسرح، السنة دي سافر عرض وحيد من إخراج إبراهيم وصراحة كنت فرحانه عشان بان فرق وجودي من عدمه".

وأضافت: "قبل السفر بيوم اتصلت بيه سامية تتحايل عليا آجي حتى باعتباري فنانة مش موظفة وأنا أقولها لا خلي مدام حنان تحس بالفرق، يتصل مؤمن ويقولي إنت كل سنة بتسافري معانا ومانعرفش نسافر من غيرك".

واستكملت: "حتى ياسر اتصل بيا وأنا على كلمة واحدة، لو كنت سافرت كنت قعدت جنب اللجنة الأساتذة الكبار، طبقا لوظيفتي، وإذ فجأة أشوف الحريق ع التليفزيون وأنا بصرخ وأقول لجوزي، هما دول ولادنا ولا مهرجان تاني، ربنا إداني فرصة تانية، بفكر نفسي".