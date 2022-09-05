"هتبقوا شبه الكلاب الجربانة".. رأي دعاء فاروق في المساكنة

محمد اسماعيل - القاهرة - علقت الإعلامية دعاء فاروق، على الدعوات المؤيدة لفكرة "المساكنة"، معبرة عن رفضها لمثل هذه الأفكار.

وظهرت فاروق، في مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام قائلة: اعملوا مساكنة، وعيشوا مع بعض من غير زواج، ولا تدخَّلوا قانون ولا مجتمع ولا أهل ولا أصحاب ولا دين.

واستكملت: عادي لما يسكر ويقوم خبطك على دماغك، إيه اللي دخَّل القانون، وممكن يسرقك؛ إيه إللي يدخَّل القانون والحاجات البلدي دي، بس هتحملي منه؛ إيه اللي هيدخَّل القانون، بردو لما يسيبك، أصله هيسيبك ويمشي، ويقولك: وأنا مالي".

وأنهت حديثها: ربنا قال حرام، امشوا بدماغكم يا حبيبي؛ الحياة هتبقى ممتعة، وعارفين الكلاب الجربانة، أنتوا هتبقوا شبه الكلاب الجربانة.

وعبر عدد من النجوم مؤخرًا عن دعهم لفكرة المساكنة بدون عقود زواج ومن بينهم الفنان محمد عطية والفنانة مايا دياب وغيرهما.