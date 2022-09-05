تعرف على تفاصيل انتخابات نقابة المهن الموسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل الترشح لانتخابات النقابة والتي من المقرر عقدها يوم 11 سبتمبر الجاري.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

_ من المقرر فتح باب الترشح على مقعد النقيب يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر الجاري وحتى يوم 14 سبتمبر.

_ فتح باب التنازلات من يوم الأحد 18 سبتمبر وحتى الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر.

_ فتح باب الطعون من يوم الأحد 25 سبتمبر حتى الثلاثاء 27 سبتمبر.

_ إعلان قائمة أسماء المرشحين النهائية وكشوف الناخبين يوم الأربعاء 28 سبتمبر.

وتقام الانتخابات بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بالدقي، وفي الإسكندرية على مسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا.

كما تقام بباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية بدمنهور، طنطا، دمياط، المحلة، شبين الكوم، بورسعيد، الشرقية، بني شويف، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان.

وكان نان هاني شاكر، قد تقدم رسميا استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، عقب التراشق الذي تم في المؤتمر الذي عقدته النقابة من أجل تقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش، اعتذاره عن الإساءة التي وجهها إلى عازفي الإيقاع.