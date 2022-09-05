شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يبدأ تصوير مسلسله الجديد "الونش" والعرض فى الموسم الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج إسماعيل فاروق صباح اليوم الإثنين، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الونش" بطولة النجم محمد رجب والمكون من 45 حلقة والمنتظر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، تجمع المشاهد الأولى بين محمد رجب وميرهان حسين عدد آخر من الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.

وجاءت قائمة الأبطال لمسلسل "الونش" كالتالى: محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر ويتبقى فقط التعاقد مع فنانة لدور من أدوار البطولة.

مسلسل "الونش" مكون من 45 حلقة تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب في ثالث تعاون على التوالي بين الثلاثى في الدراما التليفزيونية، بعد نجاحهم في مسلسلى "الأخ الكبير" و"ضربة معلم"، ومن المقرر بدء تصوير أول مشاهد العمل الأسبوع المقبل لعرضه في موسم الأوف سيزون.

يذكر أن محمد رجب غاب عن تقديم مسلسلات جديدة العام الماضى، وكان آخر ظهور له كضيف شرف في أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، اياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، أحمد شاكر عبد اللطيف، هادى الجيار، محمد علاء، أحمد حلاوة وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.