شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تزعم استخدام آمبر هيرد شركة علاقات عامة لتشويه سمعة جونى ديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم الممثلة العالمية آمبر هيرد، شركة علاقات عامة للمساعدة فى استعادة الدعم العام من خلال العمل بنشاط لتشويه الحكم والحقائق التى كشفت بعد قضيتها من طلاقيها النجم العالمى جونى ديب، وحسب ما نشر موقع geo.tv، كُشف عن هذه المعلومات من قبل مصدر يُدعى "جاكوب" كجزء من رسالة بريد إلكترونى مُسربة تم تداولها عبر الإنترنت.

يبدأ المصدر فى البريد الإلكترونى بتقديم اعتذار عن رسالة التهديد التى تمت مشاركتها مسبقًا وتسريبها، وكشف أيضًا من خلال الرسالة المسربة أن "أمبر مذنبة" حيث وظفت شركة علاقات عامة كاملة للمساعدة فى "تشويه سمعة" الحكم الصادر ضدها فى قضية تشهير جونى ديب.

وبحسب ما ورد، يعتزم الفريق أيضًا محاولة "تحريف" الحقائق المتضمنة فى القضية، للتأثير على الرأى العام واستعادة تأييد هيرد، وقبل أن يختتم المصدر الاعترافات، سمع "فويس" بصوت آمبر تعترف بالاعتداء على جونى، وبالطبع الاعتراف بأن صورها التي تظهر كدمات على وجهها مزيفة.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه فى شهادة بقضية جونى ديب وآمبر هيرد المثيرة للجدل، أخبرت شقيقة الممثلة العالمية - حسبما نشر في تقارير بوقت سابق - رئيستها فى العمل، أن آمبر قطعت إصبع جونى عندما ألقت عليه زجاجة فودكا، كما أظهرت وثائق المحكمة المفتوحة.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، تكشف الوثائق عن شهادة من جينيفر هويل، صديقة سابقة ورئيسة أخت هيرد، ويتنى هنريكيز، تتحدث عن حادثة الإصبع التى يُزعم أنها وقعت فى عام 2015.

تتذكر المديرة، شقيقة آمبر عندما صرخت فى المكتب، قائلة "لقد قطعت إصبعه.. اللعنة"، بينما كان الزوجان المشهوران فى أستراليا، وكان ديب يصور فيلم Pirates of the Caribbean الخامس، وتم الإعلان عن الإفادة خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما تم الكشف عن آلاف الصفحات من الوثائق التى تم تقديمها فى محاكمة التشهير الخاصة بجونى وآمبر.