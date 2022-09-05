شكرا لقرائتكم خبر عن فلورانس بوج لن تشارك فى المؤتمر لصحفى لفيلم "Don’t Worry Darling" لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير إعلامية، بأن النجمة فلورنس بوج لن تشارك فى مؤتمر البندقية الصحفى حول فيلمها "Don’t Worry Darling"، ولكنها سوف تمشى على السجادة الحمراء، وعلى الرغم من أن فلورنس بوج ستحضر مهرجان فينيسيا السينمائى للمشاركة فى العرض الأول لفيلم "Don’t Worry Darling"، فإن النجمة تحد من أنشطتها الترويجية فى المهرجان، حسبما ورد فى صحيفة "variety".

بعد وصولها إلى مهرجان فينيسيا على متن طائرة خاصة، ستحضر فلورنس بوج، العرض الأول لفيلم "Don’t Worry Darling" على السجادة الحمراء، اليوم الاثنين، ومع ذلك لن تشارك الممثلة فى المؤتمر الصحفي للفيلم، المقرر عقده في وقت لاحق من نفس اليوم، وقد أكد ممثلو المهرجان على خطط الممثلة فى مدينة البندقية لمجلة Variety.



فلورانس بوج

وتغني فلورانس أغنية فيلم "Don’t Worry Darling" جنبًا إلى جنب مع فرقة تضم هاري ستايلز، وكريس باين، وجيما شان، وكيكي لين، ونيك كرول، وأوليفيا وايلد، التى أخرجت الفيلم أيضًا، وورد أن فرقة وايلد آند ستايلز وصلوا إلى المهرجان، يوم الأحد، أى قبل يوم واحد من العرض الأول للفيلم

تأتى أخبار خطط فلورانس بوج، وسط تقارير تفيد بأن الممثلة ستحد من أنشطتها الترويجية للفيلم، بينما ظلت الممثلة مشغولة للغاية في الأشهر الأخيرة، حيث تقوم بتصوير فيلم "Oppenheimer " لكريستوفر نولان، قبل أن تنتقل إلى استكمال تصوير فيلم "Dune :Part 2" في بودابست، وذلك مع جدول زمنى ضيق، حيث ستعود فلورانس لتصوير فيلم الخيال العلمى بعد وقت قصير من العرض الأول لفينيسيا.

وعلى الرغم من أن فلورانس لم تدل بتعليق رسمى بشأن الوقت الذى قضته في كتابة " Don’t Worry Darling "، إلا أن التكهنات بشأن الصعوبات حول الإنتاج قد أصبحت مثيرة فى الأسابيع الأخيرة.