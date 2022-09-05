القائمة الكاملة لـ جوائز Creative Arts Emmys لـ عام 2022

القاهرة - سامية سيد - وزعت منذ ساعات جوائز Creative Arts Emmys، على مسرح مايكروسوفت، بـ لوس أنجلوس، كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه لبقلئمة الكاملة للجوائز التى تنوعت فئاتها: