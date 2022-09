شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لـ جوائز Creative Arts Emmys لـ عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت منذ ساعات جوائز Creative Arts Emmys، على مسرح مايكروسوفت، بـ لوس أنجلوس، كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه لبقلئمة الكاملة للجوائز التى تنوعت فئاتها:

1- أفضل ضيف شرف في مسلسل كوميدي :

ناثان لان في مسلسل Only Murders In The Building.

2- أفضل ضيفة شرف في مسلسل كوميدي:

لوري ميتكاف عن مسلسل Hacks.

3- أفضل ضيف شرف في مسلسل درامي:

كولمان دومينجو عن مسلسل Euphoria.

4- أفضل ضيفة شرف في مسلسل درامي:

لي يو مي عن مسلسل Squid Game.

5- أفضل فيلم تليفزيوني:

فيلم Chip 'n Dale: Rescue Rangers عن منصة ديزني +.

6- أفضل مضيف لبرنامج واقعي أو مسابقة:

رو باول عن برنامج RuPaul's Drag Race.

7- أفضل برنامج واقعي منظم:

برنامج Queer Eye عن منصة نيتفليكس.

8- أفضل برنامج واقعي غير منظم:

برنامج Love On The Spectrum U.S عن منصة نيتفليكس.

9- أفضل إخراج لبرنامج واقعي:

Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls

10- أفضل مسلسل كوميدي قصير او مسلسل متنوع:

مسلسل Carpool Karaoke: The Series.

11- أفضل ممثل في مسلسل كوميدي أو متنوع قصير:

الممثل تيم روبنسون عن مسلسل I Think You Should Leave With Tim Robinson.

12- أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي أو متنوع قصير:

باتريكيا كلاريكسون عن مسلسل State of the Union.

13- أفضل انجاز فردي متميز في الرسوم المتحركة:

برنامج الرسوم المتحركة Arcane "When These Walls Come Tumbling Down" .

14- أفضل برنامج رسوم متحركة:

برنامج الرسوم المتحركة Arcane "When These Walls Come Tumbling Down" .

15- افضل برنامج رسوم متحركة قصير:

برنامج Love, Death + Robots.

16- أفضل أداء صوتي:

الممثل الراحل شادويك بوسمان عن برنامج الانيميشن What If?

17- أفضل راوي:

باراك أوباما عن Our Great National Parks.

18- أفضل صوت متميز:

Adele: One Night Only

19- أفضل تحرير صوتي مميز لسلسلة مسلسلات او أفلام:

Moon Knight: Gods And Monsters.

20- أفضل تصوير سينمائي متميز:

مسلسل How I Met Your Father الحلقة الأولى " Pilot".