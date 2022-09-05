شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لـ جوائز Creative Arts Emmys لـ عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر
1- أفضل ضيف شرف في مسلسل كوميدي :
ناثان لان في مسلسل Only Murders In The Building.
2- أفضل ضيفة شرف في مسلسل كوميدي:
لوري ميتكاف عن مسلسل Hacks.
3- أفضل ضيف شرف في مسلسل درامي:
كولمان دومينجو عن مسلسل Euphoria.
4- أفضل ضيفة شرف في مسلسل درامي:
لي يو مي عن مسلسل Squid Game.
5- أفضل فيلم تليفزيوني:
فيلم Chip 'n Dale: Rescue Rangers عن منصة ديزني +.
6- أفضل مضيف لبرنامج واقعي أو مسابقة:
رو باول عن برنامج RuPaul's Drag Race.
7- أفضل برنامج واقعي منظم:
برنامج Queer Eye عن منصة نيتفليكس.
8- أفضل برنامج واقعي غير منظم:
برنامج Love On The Spectrum U.S عن منصة نيتفليكس.
9- أفضل إخراج لبرنامج واقعي:
Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls
10- أفضل مسلسل كوميدي قصير او مسلسل متنوع:
مسلسل Carpool Karaoke: The Series.
11- أفضل ممثل في مسلسل كوميدي أو متنوع قصير:
الممثل تيم روبنسون عن مسلسل I Think You Should Leave With Tim Robinson.
12- أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي أو متنوع قصير:
باتريكيا كلاريكسون عن مسلسل State of the Union.
13- أفضل انجاز فردي متميز في الرسوم المتحركة:
برنامج الرسوم المتحركة Arcane "When These Walls Come Tumbling Down" .
14- أفضل برنامج رسوم متحركة:
برنامج الرسوم المتحركة Arcane "When These Walls Come Tumbling Down" .
15- افضل برنامج رسوم متحركة قصير:
برنامج Love, Death + Robots.
16- أفضل أداء صوتي:
الممثل الراحل شادويك بوسمان عن برنامج الانيميشن What If?
17- أفضل راوي:
باراك أوباما عن Our Great National Parks.
18- أفضل صوت متميز:
Adele: One Night Only
19- أفضل تحرير صوتي مميز لسلسلة مسلسلات او أفلام:
Moon Knight: Gods And Monsters.
20- أفضل تصوير سينمائي متميز:
مسلسل How I Met Your Father الحلقة الأولى " Pilot".