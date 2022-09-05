شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تصوير توم كروز لـ مشهد خطير من فيلمه القادم Mission Impossible والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر الممثل العالمى توم كروز شجاعة كبيرة، بعد تسريب فيديو وصور، من تصوير فيلمه القادم Mission Impossible 7، حيث يقف على قمة طائرة صغيرة ذات سطحين من الحرب العالمية الثانية بينما كانت تحلق فوق وادي نهر بلايد في جنوب إفريقيا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "dailymail".

قام الممثل البالغ من العمر 60 عامًا بأداء المشهد الخطير، وتم الكشف عن جزء منه من خلال الفيديو القصير الذى نشر، وأخذ كروز دروسًا في الطيران في المطار استعدادًا لأداء مشاهده الجريئة من الجزء الجديد من سلسلة Mission Impossible، الذى من المقرر أن يطرح في 7 يوليو من العام المقبل 2023.



توم كروز

ارتدى كروز سترة بنية اللون وبنطلونًا مطابقًا، بينما لم يكن يرتدي خوذة أثناء تأديه المشهد الخطير، يمكن سماع كروز في الفيديو وهو يصيح قائلا:" مرحبًا بالجميع، أتمنى أن أكون معكم، وأنا آسف لكل الضوضاء الإضافية، ولكن كما ترون أنا أصور أحدث جزء من Mission Impossible.

وأكمل كروز حديثه قائلاً: "في الوقت الحالي، ننتهي من المشاهد فوق نهر بلايد الرائع في جنوب إفريقيا المذهلة".



توم كروز

وتميل أفلام Mission: Impossible إلى أن تكون معقدة في التصوير، حيث تحتوي على العديد من الأعمال المثيرة والتأثيرات، ويحاول فريق صناعة الأفلام القيام بأقل قدر ممكن من أعمال الشاشة الخضراء، وغالبًا ما يتنقلون من بلد إلى آخر، وكانت أحدث الأفلام قد تم تصويرها في إيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا.