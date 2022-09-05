شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد لعمرو يوسف: لو حد في إيطاليا عمل قلق كلمنى ويوسف يرد بدعابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل النجمان حسن الرداد وعمرو يوسف، في وصلة مزاح بينهما بعد نشر عمرو يوسف صورة له في كامل أناقته وشياكته في إيطاليا عبر حسابه على إنستجرام، ليكتب له صديقه حسن الرداد، قائلا: "لو حد عندك عمل قلق كلمنى على طول يا نجم"، ليرد عليه عمرو يوسف قائلا: "كلمتك ماردتش لعل المانع خير"



عمرو يوسف

وحرص النجم عمرو يوسف على التواجد فى مهرجان فينيسيا السينمائى لدعم زوجته الفنانة كندة علوش وحضور معها العرض الأول لفيلمها "نزوح" وذلك عد ولادتها لطفلها الثانى "كريم" منذ أيام، حيث تواجد معها على السجادة الحمراء وتصويرها بكل حب وفخر.

ويستعد عمرو يوسف لاستكمال تصوير فيلمه الجديد "ِشقو" بعد عودته إلى القاهرة، حيث صور عدد من مشاهد الفيلم خلال الفترة الماضية قبل سفره إلى فينيسيا، والفيلم يشارك فى بطولته محمد ممدوح، أمينة خليل، دينا الشربينى، محمد جمعة، عباس أبو الحسن، وجميل برسوم وحازم عبد الصمد وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى.

أما حسن الرداد فروج لفيلمه الجديد الجديد "تحت تهديد السلاح" المقرر طرحه فى السينمات يوم 3 نوفمبر المقبل، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، حيث طرح الرداد بوستر الفيلم وعلق عليه: "البوستر التشويقي لفيلم تحت تهديد السلاح، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقى، بطولة النجوم: مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، عباس أبو الحسن ومجموعة كبيرة من النجوم، فيلم تحت تهديد السلاح 3/11 في جميع دور العرض فى مصر وكل الدول العربية".