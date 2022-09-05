شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية تواجد هند رستم فى مهرجان فينيسيا السينمائى الـ79 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم عمرو يوسف، متابعيه عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، صورة للنجمة هند رستم على حائط الفندق الذى يتواجد فيه حاليًا في إيطاليا، لدعم زوجته النجمة كندة علوش التي عرض لها فيلم "نزوح" ضمن فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان فينيسيا السينمائي.



عمرو يوسف

وحرص النجم عمرو يوسف على التواجد فى مهرجان فينيسيا السينمائى لدعم زوجته الفنانة كندة علوش وحضور معها العرض الأول لفيلمها "نزوح" وذلك عد ولادتها لطفلها الثانى "كريم" منذ أيام، حيث تواجد معها على السجادة الحمراء وتصويرها بكل حب وفخر.

وظهرت كندة علوش، على السجادة الحمراء برفقه أبطال العمل منهم الفنان سامر المصرى، كما طالبت كندة من زوجها أن يلتقط الصور بجانبها، وبعد عرض الفيلم وقف جميع الحضور يصفقون لأبطال العمل ويهنئون كندة.

وتدور أحداث الفيلم فى سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر الصبى بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة (كندة علوش) على الرحيل وتدخل فى صراع مع زوجها معتز الذى يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان ويشارك فى بطولته مع كندة، كل من سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، ودارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار.