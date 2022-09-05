شاهدوا: حنان مطاوع تكشف عن أول لقطات لإبنتها الوحيدة “أماليا”!

كتب امير فتحي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 02:55 مساءً - كشفت الفنانة المصرية حنان مطاوع لأول مرة عن مقطع فيديو قصير يشهد لقطات لابنتها الوحيدة “أماليا”.

ونشرت “حنان” مقطع فيديو قصير لها وهي ممسكة بيد صغيرتها وترتديان نفس نقشة الفستان، وأصرت “مطاوع” على إبقاء ملامح إبنتها وصورها بعيدة من الإعلام ووسائل التواصل. حيث رصدهما المقطع من الخلف.

وتفاعلت مع اللقطات النجمة دنيا عبد العزيز وعلقت قائلة: “ياروحي ياروحي الله اكبر” كما أرفقت مطاوع منشورها بالتعيق قائلة: “أنا عايشة ليها وعايشة بيها .. حطيت حياتي بين إيديها ❤”.

وكانت “مطاوع” قد نشرت مؤخرًا عدة صور أخرى من حصاد يوم للترفيه قضته برفقة ابنتها في منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، وعلقت عليها برسالة مؤثرة إلى ابنتها، وعلقت عليهم قائلة: يوم مع أحلي وأجمل هدية ربنا رزقني بيها في دنيتي بنتي اماليا.

وتفاعلت مع الصورة النجمة غادة عبد الرازق وعلقت قائلة: ربنا يخليهالك يارب حبيبتي وتفرحي بيها وتخاويها ان شاء الله يا اجمل حنونة فى الدنيا.

حنان مطاوع تكشف سر إبتعاد والدتها “سهير المرشدي” عن الساحة

من ناحية أخرى، وكشفت حنان مطاوع في وقت سابق عن سبب ابتعاد والدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي عن الدراما خلال الفترة الماضية.

وقالت حنان مطاوع خلال لقاء لها مع برنامج “The Insider بالعربي“: “ماما غيورة جدًا على مسيرتها الفنية، ودايما بتقول إيه اللي يخليني أنزل إلا لو خطوة أو إضافة ليا، مش هنزل لمجرد الشغل، وهي متعففة جدًا، وعايزة دايمًا دور يستفزها علشان تشوفه وتعمله”.

وكانت آخر مشاركات الفنانة سهير المرشدي في الدراما من خلال مسلسل “طايع” والذي عرض في السباق الرمضاني عام 2018.

حنان مطاوع تحصد جائزة أفضل ممثلة

يُذكر أن الفنانة حنان مطاوع حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن “فيلم قابل للكسر” من المهرجان الكاثوليكي للسينما.

وكتبت حنان، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”: “الحمد لله، جائزة أفضل ممثلة عن فيلم قابل للكسر من المهرجان الكاثوليكي للسينما”

فيلم “قابل للكسر” تدور قصته حول امرأة تدعى “نانسي” تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

“قابل للكسر” تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب.

وشاركت حنان مطاوع في رمضان 2022 الماضي، بـ “مسلسل وجوه” بطولة أحمد وفيق، عابد العناني، ومن إخراج أحمد حسن وتأليف محمد علي ابراهيم.

وتنقسم أحداث المسلسل لحكايتين كلٌّ منهما 15 حلقة، فالحكاية الأولى كانت تمثل شخصية “سلمى” وعنوانها “وش تالت”، والحكاية الثانية تحت عنوان “ميتا فيرس”، وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا خلال السباق الرمضاني المنقضي.

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