بالصور – ما لا تعرفونه عن زوج الفنانة صفية العمري الوحيد.. ممثل شهير جدًا لن تصدقوا من هو!

كتب امير فتحي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 02:55 مساءً - تحرص الفنانة المصرية القديرة صفية العمري دائمًا على إبعاد حياتها الشخصية عن أعين الصحافة والإعلام، وهو ما جعل عدد كبير من جمهورها لا يعرفون شيئا عن حياتها الشخصية.

ومن أبرز تلك المعلومات التي تفاجأ بها بعض محبي أعمالها، زواجها من فنان مصري شهير لعدة سنوات في بداية حياتها الفنية.

الفنانة المصرية تزوجت مرة واحدة فقط في حياتها من الفنان المصري الراحل جلال عيسى، الذي رحل عن عالمنا في العام 2015 عن (عمر 82 عامًا) والذي أحبته “صفية” كثيرا وأنجبت منه ولدين هما “وليد، وأحمد”.

الفنان جلال عيسى

وبالرغم من علاقتهما الجميله التي كانت تجمعهم بالحب، حدث الطلاق بينهما، ورغم الاختلافات بين صافيه العمري والفنان جلال عيسى لم تتزوج الفنانه صافيه العمري مطلقًا بعد طلاقها من زوجها الفنان.

لقطات نادرة جمعت صفية العمري وجلال عيسى

وتزوج جلال عيسى بأخرى وأنجب منها ابنه الثالث “محمود”، وهو ما سبب لصفية عقدة نفسية، وقررت عدم تكرار تجربة الزواج مرة أخرى، وعن ذلك تقول: “لم أتزوج مرة أخرى حتى لا تتكرر مثل هذه التجربة الفاشلة، التي سببت لي أزمة نفسية صعبة”.

صفية العمري وجلال عيسى

الفنان جلال عيسي هو أحد لاعبى فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، واكتشفه المخرج أحمد ضياء الدين و منحه أول فرصة فى فيلم “المراهقات” عام 1960، كما أنه كان أحد مؤسسي الفرقة القومية للفنون الشعبية، وشارك عيسى فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية أبرزها دور ابن صلاح ذو الفقار في فيلم “أغلى من حياتى 1965.

صفية العمري وزوجها الوحيد الفنان الراحل جلال عيسى

والفنانه صافيه العمري ولدت في عام 20 يناير 1949 (العمر 73 سنة)، لها الكثير من الاعمال الفنية الدرامية والسينمائية المتميزه والمحبوبه لدي الجميع والتي يعد أبرزها في فيلمها الشهير مع الفنان أحمد زكي ، وهو فيلم ” البيه البواب ” .

صفية العمري: نجاحي سبب طلاقي.. ولم أتزوج مرة أخرى من أجل أبنائي

قالت الفنانة صفية العمري، إنها رفضت الزواج من رجل آخر بعد طلاقها بسبب أنها استكفت بالتجربة التي خاضتها، ورغبتها في التركيز مع أبنائها وألا يدخل عليهم رجل غريب.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «on» ، أن زواج من الفنان جلال عيسى استمر 18 عامًا، كاشفة عن أنها هي التي طلبت الانفصال، موضحة أنهما تزوجا قبل أن دخولها الفن ولم تكن تفكر في التمثيل.

وأشارت إلى أن جلال لم يعترض على دخولها مجال التمثيل، لكن المشكلات وقعت بينهما بعدما حقّقت الكثير من النجاحات، في إشارة إلى أنه كان يغير من نجاحها.

وتحدثت صفية عن سبب غيابها عن الوسط الفني قائلة: «هل يُعقَل إني أقدم أعمال أقل من مشواري وأدواري.. أنا قدمت كل الأدوار وعملت كل أنواع التمثيل في كل المراحل السنية، وأنا شبعت من التمثيل».

وأكدت أن أعمالًا تعرض عليها لكنها ترفض المشاركة فيها، واصفة هذه الأدوار بأنها لا تليق على الإطلاق بأي تاريخ قدّمته في وقت سابق على الشاشة، موضحة أنها لا تقبل بأي شكل تقديم أدوار دور ثان.

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