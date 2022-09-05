سمية الخشاب : ” شوية متوحشين بهايم ربنا ينتقم منكم “

كتب امير فتحي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 02:55 مساءً - علقت الفنانة ” سمية الخشاب ” على واقعة مقتل فتاة تدعى ” أماني الجزار ” والمعروفة إعلاميا ب ” طالبة المنوفية ” على يد شاب بإطلاق الرصاص عليها وذلك لرفض أهلها الارتباط به .

وأعربت سمية الخشاب في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن غضبها من تكرار هذه النوعية من الحوادث ضد الفتيات ولنفس السبب موجهة رسالة إلى الأهالي .

فكتبت قائلة : ” حاسة إنه عيني اتعودت إني أشوف كل فترة “مقتل طالبة علي يد زميلها” وده في حد ذاته كارثة .. ربوا ولادكم علي احترام حرية البنت في اختيار شريك حياتها واختيار لبسها ونمط حياتها يا شوية متوحشين بهايم ربنا ينتقم منكم ” .

وتابعت في تغريدة أخرى : ” يعني دلوقتي التقصير مش من القانون لإنهم بيتعدموا كده كده .. التقصير فتربيتكم الزفت اللي بتخليكم تدوا الولد أو الراجل كل الصلاحيات بإنه يعمل كل اللي نفسه فيه لإنه راجل ولإنه عصب المجتمع ولإنه محور الكون، شوية جهلة همج ربنا ياخدكم ” .