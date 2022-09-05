شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يحيى حفلا غنائيا يوم 30 سبتمبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الكينج محمد منير حفلاً غنائياً يوم 30 سبتمبر الجارى بأحد المدن الترفيهية بمدينة السادس من أكتوبر، وهو الحفل الثالث للكينج خلال فصل الصيف، ومن المقرر أن يقدم منير فى الحفل باقة مميزة من أغانية القديمة والحديثة منها "اللية يا سمرا، وعلمونى عينيك، وشجر الليمون، ويا مراكبى، وهيلا، ويا بنت يا أم المريلة كحلى، وللي، وأنا مبسوط، وعلىَ، صوتك ووسط الدايرة غيرها من الأغانى.





يذكر أن الكينج محمد منير أحيا حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي بحضور كبير من جمهوره، وبدأ منير بأغنية "عروسة النيل"، وغيرها من الأغنيات المحببة لجمهور الكينج، فيما اختتم الحفل بتوجيه الشكر لأعضاء فرقته الموسيقية، ولكن الجمهور رفض مغادرة الكينج إلا بعد أن يعيد تقديم أغنية حدوتة مصرية ليقوم الكينج بتلبية رغبة الجمهور قبل المغادرة.

وكانت أحدث أغانى محمد منير، "للي" قد تعرضت للحذف من قبل يوتويب لكن انتهى منذ أيام الجدل المثار حول سرقة أغنية "للى" للكينج محمد منير، كما عادت الأغنية على "يوتيوب" مرة أخرى بعد حذفها، لتصبح متاحة للجمهور، ونوه النجم أكرم حسنى، عن عودة الأغنية، ونشر اللينك الخاص بها عبر "ستورى" حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".