شكرا لقرائتكم خبر عن كان نفسه يشارك.. سيلفستر ستالون يكشف سبب عدم قيامه بدور فى فيلم The Godfather والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الممثل العالمى سيلفستر ستالون، البالغ من العمر 76 عامًا، فى مقابلة مع مجلة "Empire"، حول عدم تقديمه دور فى الفيلم الملحمى الشهير The Godfather، وبالأخص فى المشهد الذى يقيم فيتو كورليونى (مارلون براندو) حفل زفاف ضخم لابنته كونى (تاليا شاير) فى منزل العائلة الفخم.

وقال ستالون: "ذهبت إلى باراماونت، وقلت هل يمكننى أن أكون ممثل إضافيًا فى مشهد الزفاف؟.. قالوا لا نعرف ما إذا كنت من نوعية الرجل المطلوبة لهذا المشهد"، وبالفعل تم رفض الممثل العالمى فى هذا المشهد الشهير، وقال ستالون: "كل شيء يأتى لمن ينتظر".



سيلفستر ستالون

يأتي هذا فيما يحتفل The Godfather بالذكرى الخمسين لتأسيسه هذا العام، وقام ببطولته براندو وشاير، وآل باتشينو، وروبرت دوفال، وجيمس كان، الذى وافته المنية فى وقت سابق من هذا العام.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه رغم اتخاذ جينيفر فلافين إجراءات الطلاق من سيلفستر ستالون، إلا أن الثنائى احتفلا بعيد ميلاد ابنتهما صوفيا البالغة من العمر 26 عامًا وهذا بنشر عدة صور تجمعه معها عبر حسابه على إنستجرام، ونشرت جينفر فلافين، صورة لها تجمعها بابنتها صوفيا عندما كانت صغيرة متمنيه لها عيد ميلاد سعيد.

وشكل طلاق سيلفستر من فلافين، صدمة للكثير من محبينهم حيث إنه مر فقط ثلاثة أشهر منذ احتفال الثنائى بعيد زواجهم الـ 25 وتم الإفراج عن بعض حديث سيلفستر ستالون فى الماضى حول علاقته بفلافين ومنها حديثه خلال مقابله له فى شهر يناير الماضى حيث قال:"كان يمكن أن انتحر إن لم تكن فلافين فى حياتى".



مشهد الزفاف في فيلم The Godfather

فيما قالت ابنتهما صوفيا البالغة من العمر 25 عاما، وأختها سكارلت البالغة من العمر 20 عاما، أن والديهما مختلفين فى الكثير من الأشياء ولكنهم لا يستطيعان العيش بدون بعضهما البعض.

وكانت جينفر قدمت طلب للمحكمة واتهمت ستالون بإخفاء أصول الممتلكات بين الزوجين، و تقول وثائق المحكمة: "بناء على المعلومات تورط ستالون فى الاستنفاذ المتعمد للأصول الزوجية مما كان له تأثير اقتصادى سلبى على الملكية الزوجية" وهذا فقا لما نشره موقع إنسايدر.

وكان أول لقاء لستالون بجينفر عام 1988 وجمعتهم علاقة حب استمرت 6 سنوات قبل أن ينفصلا بسب الخيانة ليعود مرة أخرى عام 1995 وينجب كلا من صوفيا وسكارلت وظل زواجهم مستمر لمدة 25 عاما.