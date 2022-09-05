شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفي عن حالة والدته الصحية: ما زالت فى العناية المركزة وادعولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان طارق لطفي آخر تطورات حالة والدته الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، ونقلها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة وقال طارق لطفي لـ"الخليج 365" إن والدته ما زالت في العناية المركزة لتتلقى علاجًا مكثفًا بعد وعكتها الصحية الأخيرة، مطالبًا جمهوره بالدعاء لها: "ادعولها".

وقدم طارق لطفى مسلسل "جزيرة غمام" فى شهر رمضان الماضى، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وشارك فى بطولته، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.

وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة تنكشف وكيف آثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذى يعم القرية إلى فوضى عارمة.

وحصل طارق لطفى على تكريم من المركز الكاثوليكى عن دوره فى مسلسل جزيرة غمام، في الاحتفالية التي أقامها المركز بحضور أبطاله، وأشار "لطفي" خلال الاحتفالية إلى أن شخصية خلدون التى قدمها خلال مسلسل جزيرة غمام كانت تحديا بالنسبة له ورمزا للشر، واحتار كثيرا فى تجسيد الشخصية الصعبة التى لاقت نجاحا كبيرا.

وتابع: "كنت خايف أتحدث مع الأشخاص في لوكيشن تصوير العمل بسبب عمق الشخصية، ومبسوط بالعمل مع الكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج حسين المنباوى".