شكرا لقرائتكم خبر عن Spider-Man: No Way Home يعود لصدارة شباك التذاكر من جديد بأمريكا الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فيلم "Spider-Man: No Way Home" من سلسلة مارفيل الذى ظهر لأول مرة في ديسمبر عام 2021، من العودة إلى المركز الأول في شباك التذاكر بأمريكا الشمالية خلال عطلة عيد العمال.

أعادت شركة Sony إصدار الفيلم مع 11 دقيقة من المشاهد الإضافية التى أثبتت أنها محيرة لبعض محبي الكتاب الهزلى، حيث جلبت 6 ملايين دولار من 3935 عرضًا سينمائيًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن ينهي فيلم "No Way Home" عطلة نهاية الأسبوع الممتدة الى اليوم الاثنين بمبلغ 7.6 مليون دولار، حسبما ورد في صحيفة "variety" البريطانية.



spider man no way home

مع إعادة الإصدار حقق فيلمSpider-Man: No Way Home" " 812.3 مليون دولار فى أمريكا الشمالية، مما عزز مكانته كثالث أعلى فيلم في تاريخ شباك التذاكر المحلى، كما أنه يمثل دعائم لشركة Sony للاستفادة بذكاء من المشهد المقفر الذى تعانيه السينما، ويقول التقرير إن هذا الوضع كان من الممكن أيضًا أن يساعد أى استوديو فى الاستفادة حال إطلاق أى فيلم فعليًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.



فيلم spider man no way home

وفي سياق آخر، أعلنت شركة سونى، أنها صاحبة أعلى إيرادات في عطلة نهاية الأسبوع، حيث حطم فيلم توم كروز الجديد " Top Gun: Maverick" الأرقام القياسية فى البوكس أوفيس، وأعاد الحياة مرة أخرى لمنصة نيتفليكس منذ بداية عرضه في 27 من مايو 2022 وهو فيلم إثارة أمريكي من إعداد وإخراج "جوزيف كوزينسكي"، ومن إنتاج "جيري بروكهايمر" و"توم كروز" و"ديفيد إليسون"، وتأليف "إرين كروجر" و"أريك أرين سينجر" و"كريستوفر ماك كويري"، ويشارك الممثل توم كروز فى الفيلم كل من "فال كيلمر" و"مايلز تايلر" و"جينيفر كودلي" والعديد من النجوم.