شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "كيرة والجن" يحقق 221 ألف جنيه ليلة الأحد ويتخطى 111 مليوناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "كيرة والجن" إيرادات بلغت 221.023 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الأحد، لتضاف إلى ما حققه الفيلم خلال الأسابيع الماضية، لتصل إجمالى إيراداته 111 مليونًا و500 ألف جنيه منذ انطلاق عرضه يوم 30 يونيو الماضى، ولا شك أن الفيلم يقترب من رقم قياسى جديد على مستوى الإيرادات، خاصة أنه أصبح أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وأصبح فيلم "كيرة والجن" الأعلى تحقيقًا للايرادات تاريخ السينما المصرية، منذ تخطيه 105 ملايين جنيه، متخطيًا بذلك إيرادات فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى كان قد حقق إيرادات بلغت 104 ملايين وقت عرضه في عام 2019.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

"كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.