شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى عن مشاركته فى مبادرة "الشباب والمناخ": فرصة لتغيير شكل العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد حلمي، عن سعادته البالغة بالمشاركة في إطلاق قافلة "الشباب والمناخ" تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، كما وجه الشكر للقائمين على تلك المبادرة وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر أحمد حلمي صورًا تجمعه بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعلق على الصور قائلًا: "كلمة "تغير المناخ" بتتكرر كتير اليومين دول، وده لأنها مشكلة حقيقية وكبيرة محتاجة تحرك سريع مننا كلنا".

وتابع: "علشان أنا مؤمن بأهمية مشاركة الشباب في حل أي مشكلة وعمل تغيير حقيقي، تحمست جدًا إني أشارك في إطلاق قافلة "الشباب والمناخ" لأنها مبادرة بتأكد إن المناخ قضيتنا كلنا، وبتدّي للأطفال والشباب فرصة طرح حلول ممكن تغير شكل العالم دلوقتي وبكرة".

واختتم حديثه قائلًا: "شكرًا للقائمين على المبادرة: وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ومنظمات الأمم المتحدة: يونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والفاو، والجهات الداعمة للقافلة: الوكالة الأمريكية للتنمية ومكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا".

يذكر أن آخر أعمال حلمي فيلم "واحد تاني" الذي عرض خلال الفترة الماضية في دور العرض السينمائية المختلفة، وحقق نجاحا كبيرا، وشاركه بطولته كل من: روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.