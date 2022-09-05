شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يتهم كيم كاردشيان باستغلال حبيبها السابق بيت ديفيدسون لإثارة غضبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم مغنى الراب العالمى كانى ويست، زوجته المنفصل عنها نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، باستخدام حبيبها السابق بيت ديفيدسون كـ"حجر شطرنج" فى طلاقهما المستمر، وذلك عبر سلسلة من التعليقات الجديدة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، حيث انتقد مغنى الراب البالغ من العمر 45 عامًا، بيت، البالغ من العمر 28، بسبب رسمه وشم لـ"كيم" وأبنائها على جسده.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، كتب الفائز بجوائز جرامى وهو يقلد الممثل الكوميدى: "مرحبًا نورث، انظرى إلى Tattooooos أنا حجر شطرنج أُرسلت إلى هنا لإثارة عداء والدك على أمل أن يفعل شيئًا غير قانونى حتى نتمكن من إخراجه من حياتك"، وتابع: "مرحبًا يا سانت، انظر إلى وشمى، لقد قمت بتلوين اسمك على جسدى".



عائلة كيم

كان ويست يشير إلى وشم صغير أعلى عنق ديفيدسون مباشرةً، والذى يقرأ "KNSCP"، والتى يُعتقد أنها تشير إلى الأحرف الأولى من اسم كيم وأبنائها نورث، وسانت، وشيكاغو، وسالم، ويأتى هذا بعد ساعات فقط من الظهور مجددًا على وسائل التواصل الاجتماعى ليكشف عن أنه كان لديه "لقاء جيد" مع زوجته السابقة حول تعليم أطفالهما.

وعلى جانب آخر يبدو أن علاقة كيم كاردشيان وبيت ديفيدسون، أثرت عليه نفسيًا، حيث أشار تقرير سابق إلى أن "بيت" يتابع مع معالج لإجراء "علاج الصدمات" بعد شهور من المضايقات التى تعرض لها من قبل كانى ويست عبر الإنترنت بسبب علاقته بزوجته السابقة كيم.



كيم وبيت وكاني

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، الممثل الكوميدى البالغ من العمر 28 عامًا، قرر طلب المساعدة بعد أن نشر كاني، 45 عامًا، العديد من المنشورات التهديدية عنه على وسائل التواصل الاجتماعى، بما فى ذلك الإدعاء بأنه توفى عبرصفحة صحيفة مزيفة، وذلك احتفالا بانفصاله عن كيم، ويقال إن نجم Saturday Night Live يتلقى علاجًا للصدمات منذ أبريل.