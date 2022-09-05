شكرا لقرائتكم خبر عن لابسين زى بعض.. جينيفر لوبيز وبن أفليك يستكملان شهر العسل فى ماليبو "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز فى ظهور جديد مع زوجها النجم بن أفليك، بملابس متطابقة، حيث سار الزوجان المحبوبان جنبًا إلى جنب فى Malibu Chili Cook-Off ليستكملا رحلات شهر العسل، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، ارتدت نجمة Hustlers ، 53 عامًا، ثوبًا أبيض طويل وصندل أحمر فاتح وكان شعرها مربوط فى كعكة فوضوية.

فى حين ارتدى ممثل Good Will Hunting ، 50 عامًا، قميصًا بلون فاتح، وقام بلف أكمامه حتى منتصف ساعديه، بينما حملت "جى لو" حقيبة بنية اللون أثناء حضوره المهرجان في ماليبو، والمعروف بالطعام الجيد والألعاب وركوب الخيل، وارتدى بن أفليك، سروال باللون البيج وحذاء رياضى أبيض مريح مع النظارات الشمسية العاكسة، وبدا منتعشًا، بينما كان يستمتع باحتفالات ماليبو.

لكن قبل ساعات فقط من نزهة الثنائى اللطيفة، أُجبرت الحشود على الخروج من Malibu Chili Cook-Off بعد أن هدد طفل وسط الاحتفالات بحمله بندقية، حيث تمت مشاهدة فوضى فى عطلة نهاية الأسبوع، ليلة السبت، عندما قال شاب إنه يحمل سلاحًا ناريًا، مما دفع رواد المهرجان إلى حالة من الجنون أثناء تسلقهم المتاريس للفرار.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن المغنية العالمية جينيفر لوبيز، ارتدت عدة فساتين مبهرة خلال حفل زفافها الرائع من بن أفليك الذى أقيم فى منزله فى جورجيا، وحسب تقرير نشر على موقع "ديلى ميل"، لم تكتفِ ممثلة Marry Me بارتداء ثلاثة فساتين من تصميم رالف لورين كوتور باللون الأبيض يوم زفافها، لكن المغنية العالمية كانت لديها أيضًا ابتكارًا ذهبيًا طويلًا وهو فستان لعشاء الليلة السابقة لليوم الكبير، حسبما كشفت "جى لو" من خلال خاصية القصص القصير على حسابها بموقع "إنستجرام".



جينيفر وبن افليك بملابس مطابقة

وكان الفستان المذهل طويلًا وأنيقًا، وتميز برقبة وقصة على شكل حرف V، كما ارتدت مغنية The Dance Again سوار وخواتم ذهبية متطابقة ، إلى جانب الكعب العالى الذهبى المفتوح.

وكانت النجمة جينيفر لوبيز وزوجها بن أفليك، عادا إلى لوس أنجلوس بعد انتهائهما من رحلة شهر العسل، استمرت خمسة أيام فى ميلانو وبحيرة كومو بإيطاليا، وكان الثنائى يرتديان أزياء تجمع بين اللونين البيج والرمادى، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

واستأجر الزوجان المعروفان معًا باسم Bennifer قصر جيمس باكر فى بيفرلى هيلز، الذى تبلغ تكلفته 60 مليون دولار، ومكون من سبع غرف نوم ليعيشان فيه، وكانت لوبيز مرتدية زيا رياضيا من Brunello Cucinelli، والذى تبلغ تكلفته 1810 جنيهات إسترلينية، يتكون من سويت شيرت وبنطلون، وكانت تحمل حقيبة من Louis Vuitton وحذاء رياضيا من Off White.



جينيفر وبن أفليك