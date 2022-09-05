شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث ظهور للفنانة بوسى تستمع بأجواء الصيف مع بناتها على البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة مى نور الشريف، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، صورة تجمعها بوالدتها النجمة بوسى وشقيقتها، على البحر يستمتعون بأجواء الصيف في الساحل، وكتبت بوسى على الصورة قائلة :"اللهم ديم نعمتك علينا ربنا يدمكوا نعمة ورحمة ليا الحمد لله".



أحدث ظهور لبوسى

وأحيت مي نور الشريف، الشهر الماضى، الذكرى السنوية السابعة لوفاة والده وكتبت مى عبر حسابها على إنستجرام، "من أعظم نعم الله علي عبده أنه يحبب عبيده فيه، ويدعوا له.. ربنا يتقبل حب ودعاء الناس ليك أيها الغائب الحاضر.. حبيبي دائما نور الشريف، نور الشريف ربنا يرحمك ويغفر لك ويجمعنا بيك على خير في رحمته الواسعة".

احتفلت مى نور الشريف فى مارس الماضى، بعيد الأم، ونشرت العديد من الصورة لها رفقة والدتها بوسى وخالتها نور، وعلقت مى على الصور التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "أمي حبيبتي.. مامي وخالتي نورا ربنا يخليكوا ليا فوق راسي وأكون تحت رجليكوا.. ربنا يديمكوا نعمة عليا ودائما مجمعنا وإحنا في أحسن صحة وحال.. يا رب انظر إلينا نظرة كرم ورحمة.. ويخليكي ليا يا ساسو يا بنتي وأختي وصحبتي.. يا رب تكوني راضيين عني بحبكوا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسى، مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان من عام 2019، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.