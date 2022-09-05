شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد قبل فعاليات "المسرح التجريبي" تزامنا مع ذكرى حريق "بني سويف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت الوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء حادث حريق "قصر ثقافة بني سويف" تزامنا مع الذكري السابعة عشر لهذا الحادث الأليم الذي أدمي قلوب كل الفنانين في مصر والوطن العربي يوم 5 سبتمبر عام 2005، ليسجل ذلك اليوم ذكرى دامية ويوما مأساويًا فى تاريخ المسرح المصرى.

قبل بداية أولي ندوات اليوم الخامس من المهرجان التي يديرها الدكتور محمد زعيمة، وقف ضيوف المهرجان دقيقة حداد علي أرواح الضحايا وقال الدكتور محمد علام أن هذا اليوم أصبح هو يوم المسرح المصري بعد هذه الواقعة الأليمة لكي نتذكر دائما كل الفنانين الذين رحلوا.

ندوة اليوم تجمع عدة باحثين يقدمون أبحاثا علمية مسرحية حول: (الواقع الأفتراضي وانعكاساته في أداء الممثل المسرحي) و(توظيف الصورة الرقمية فى العرض المسرحي بين الفعل الدرامى الوسائطية) و(خطاب الأجساد المهجنة في الفنون الأدائية المعاصرة).

الدورة (29) من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تستمر حتى الثامن من سبتمبر الجاري برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.