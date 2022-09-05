الليلة.. عزاء المخرج الكبير علي عبدالخالق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تستقبل أسرة المخرج الكبير علي عبدالخالق، العزاء مساء الليلة بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

المخرج الكبير رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي بعد صراع مع المرض، إثر إصابته بالسرطان، ونقل قبل وفاته بأيام لأحد المستشفيات ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 78 عاما.

علي عبدالخالق ولد عام 1944، وهو نجل الفنان الكبير عبدالخالق صالح الذي يعتبر من أشهر نجوم العصر الذهبي للسينما المصرية.

علي عبدالخالق قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا خالدة منها: "أغنية على الممر، العار، الكيف، الوحل، بئر الخيانة، إعدام ميت، جري الوحوش، عتبة الستات، الوحل، الحب وحده لا يكفي، شادر السمك، السادة المرتشون" وغيرها.