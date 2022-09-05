تزامنا مع ذكرى حريق بني سويف.. دقيقة حداد قبل كل فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث حريق "قصر ثقافة بني سويف" تزامنا مع الذكرى السابعة عشر لهذا الحادث الأليم الذي أدمى قلوب كل الفنانين في مصر والوطن العربي يوم 5 سبتمبر عام 2005 ، ليسجل ذلك اليوم ذكرى دامية ويوما مأساويًا في تاريخ المسرح المصري.

قبل بداية أولى ندوات اليوم الخامس من المهرجان التي يديرها الدكتور محمد زعيمة، وقف ضيوف المهرجان دقيقة حداد على أرواح الضحايا وقال الدكتور محمد علام أن هذا اليوم أصبح هو يوم المسرح المصري بعد هذه الواقعة الأليمة لكي نتذكر دائما كل الفنانين الذين رحلوا .

ندوة اليوم تجمع عدة باحثين يقدمون أبحاثا علمية مسرحية حول: (الواقع الافتراضي وانعكاساته في أداء الممثل المسرحي ) و(توظيف الصورة الرقمية فى العرض المسرحي بين الفعل الدرامي الوسائطية) و(خطاب الأجساد المهجنة في الفنون الأدائية المعاصرة) .

الدورة (٢٩) من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تستمر حتى الثامن من سبتمبر الجاري برئاسة الدكتور جمال ياقوت، ودولة تونس هي ضيف شرف الدورة الحالية وتقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.