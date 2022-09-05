فتاة من ذوي الهمم وشاب يتقدم لخطبة حبيبته.. لقطات من حفل محمد حماقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيا الفنان محمد حماقي، حفلا غنائيا مساء أمس الأحد بالإسكندرية، وقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه وسط حضور حشد من جمهوره ومحبيه.

فتاة من ذوي الهمم

صعدت فتاة من ذوي الهمم على خشبة المسرح، والتقط "حماقي" معها عدة صور تذكارية وقام بالغناء لها، وسط حماس الجمهور.

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صدر تصرف غير لائق تجاه فتاة في حفل حماقي، ليتدخل الأخير قائلا: "دورك حماية الناس مش التطاول عليهم"، وبعدها قام بغناء أغنيته الشهيرة "أحلى حاجة فيكي" وأهداها للفتاة.

شاب يتقدم لخطبة حبيبته

قام أحد الحضور بالتقدم لخطبة حبيبته أثناء الحفل، ليعلق حماقي: "إيه ده.. خطوبة.. بجد فرحتوني وربنا يوفقكم.. ماتنسوش تعزموني على الفرح".

قدام الناس

بعدما قام محمد حماقي بتهنئة العروسين، قدم لهما أغنيته الشهيرة "قدام الناس".

باقة من الأغاني

خلال الحفل قدم حماقي باقة من أشهر أغانيه بينها: "أدرينالين، زيها مين، أحلى حاجة فيكي، لا ملامة، جمالها استثنائي" وغيرها.