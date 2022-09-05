ملك أحمد زاهر تظهر بجسد نحيل وملامح مختلفة تمامًا.. هل أجرت عمليات تجميل؟

كتب امير فتحي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 12:58 مساءً - شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة جديدة لها.

وظهرت ملك في الصورة بشكل مختلف لفت الأنظار، وتوقع البعض خضوعها لعملية تجميل بسبب التغيير الملحوظ في ملامحها.

وأكدت مصادر مقربة من الفنانة الشابة ملك زاهر أنها لم تجري أي عمليات تجميلية، وأي لوك جديد تظهر به أو تغيير في ملامحها يكون فقط بسبب تطبيق المكياج بطرق جديدة ومختلفة.

كما أن ملك زاهر خضعت لحمية غذائية في الأشهر القليلة الماضية أنقصتها عشرات الكيلوجرامات من وزنها الزائد، مما انطبع على ملامح وجهها وأحدث بها بعض التغييرات، واتضح ذلك من خلال مجموعة من الصور قامت بنشرها الفنانة الشابة عبر حسابها بـ إنستجرام.

ملك وليلى زاهر تصابان بمتحور أوميكرون:

الجدير بالذكر أن السيدة هدى زاهر والده ملك زاهر أعلنت إصابة بناتها بمتحور أوميكرون وطالبت الجميع بالدعاء لهم حتى يتعافوا بشكل سريع.

وبسبب إصابة ملك وليلي بهذا المتحور لم تستطيع الأسرة الاحتفال بعيد ميلاد ليلى، ووعدها والدها بإقامة حفل عيد ميلاد مميز بعد تمام الشفاء، خاصة وأنها كانت تتمنى قضاء هذا اليوم برفقة أسرتها.

ملك زاهر تحتفيل بعيد ميلاد شقيقتها ليلى:

من جهة ثانية، حرصت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر على مشاركة جمهورها لحظات الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها ليلى زاهر، حيث نشرت مقطع فيديو يجمعها مع أختها ليلى عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام” والذى يجمع لقطات متنوعة جمعتهما فى مناسبات مختلفة، معبرة عن سعادتها بالاحتفال بعيد ميلادها الـ19، حيث تعتبرها ابنتها الصغرى.

وعلقت ملك زاهر، على الفيديو، برسالة حب فى شقيقتها، قالت فيها: “إلى طفلتى الصغيرة وابنتي وشريكتي في كل شييء، أردت فقط تكريم اليوم الذي دخلت فيه حياتي وأضفتها بروحك الفاتنة، 30 أغسطس هو اليوم الذى باركني فيه الله أعظم هدية يمكن لأى شخص أن يحصل عليها أخت تموت من أجلها، وصديقة لأبقيها إلى الأبد وابنة تقاتل من أجلها.. لقد كنتى دائمًا نصفى الأفضل وستظل دائمًا، ورؤيتك تكبرين إلى سيدة شابة مذهلة هو كل ما يمكنني أن أطلبه، وهذا وعد بالوفاء به”.

وأضافت ملك: “أنا فقط سأقول شكرا لوجودك ووجودك هناك كلما احتجت إلي، شكرا لك على مساندتي دائما، شكرا لكونك أنت، أردت فقط التأكد من أنك تعرف حقًا من أعماق قلبك الجميل أنني سأكون دائمًا موجودة من أجلك في كل ما تفعليه، وأحميك بحياتي، وسأبذل قصارى جهدي لأجعلك دائمًا أسعد.. عيد ميلاد سعيد”.

بدورها، علقت ليلى على تهنئة أختها، “أختي وحبيبتي وكل حاجة وأغلى حاجة، بحبك أوى ومهما فضلت أوصف أد إيه أنتِ أغلى حاجة فى حياتي مش هديلك حقك، أنتِ أم وأخت وصاحبه أى حد يتمناها.. بجد أنا بحسد نفسي إنك فى حياتي، بحبك أوى ربنا يحفظك ونفضل دايمًا في ضهر بعض”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال ملك زاهر كان مشاركتها في «فيلم فارس» من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويقوم ببطولته أحمد زاهر والنجم حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وكانت أحداث المسلسل تدور في اطار اجتماعى أكشن تشويقى.

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