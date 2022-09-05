صورة قديمة يظهر بها عادل إمام بدون ارتداء الباروكة… شكله مختلف تمامًا!

كتب امير فتحي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 12:58 مساءً - العمل في الفن وتحديدًا التمثيل ليس موضوع سهل، فبالإضافة إلى تنمية الموهبة والذكاء في إختيار الأعمال، يُفرض على النجوم أن يعتنوا بأشكالهم بشكلٍ كبير لأنه أحد أهم مصادر عملهم.

بعض النجوم لم يستحبوا أشكالهم بالشعر الخفيف أو الرأس الأصلع على الشاشات، فاختاروا اللجوء إلى الباروكات لتغطية رؤوسهم، وتعوّد الجمهور على شكلهم بها حتى أنه قد لا يكون يعرف شكلهم الحقيقي.

وعلى رأس النجوم الذين اعتادوا على ارتداء الباروكة لسنوات طويلة، وأصبحت سمة أساسية في مظهره النجم المصري عادل إمام

صورة قديمة بدون باروكة:

وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة لأبطال مسرحية مدرسة المشاغبين، وهم يقضون إجازتهم الصيفية، حيث ظهر في الصورة الفنان عادل إمام ويونس شلبي وسعيد صالح وهادي الجيار وهم يسبحون في البحر.

وحصلت الصورة على إعجاب الكثير من النشطاء، خاصة أنها صورة لم يتم تداولها من قبل بشكل كبير، حيث ظهر عادل امام بدون الباروكة لأول مرة.

يُشار أن هناك عدد من نجوم الزمن الجميل قاموا أيضًا بإرتداء “الباروكه”، وأصبحت شيئًا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لهم وعلى راسهم: سمير غانم، وعادل إمام، ومحمود المليجي، وأحمد ماهر وعزت أبو عوف ووحيد سيف.

أحدث ظهور للزعيم بصحبة شقيق هاني رمزي:

من جانب آخر، تداول روّاد السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة صور للزعيم عادل إمام ظهر فيها رفقة أمير رمزي وشقيقه الفنان هاني رمزي وداليا البحيري وزوجها وعصام الإمام وظن البعض أن هذه الصور أحدث ظهور للفنان عادل إمام

ولكن الحقيقة أن الصور التي انتشرت بشكل واسع على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للزعيم عادل مع هاني رمزي وشقيقه “أمير” خلال الساعات الماضية، تم نشرها للمرة الأولى بواسطة أمير رمزي شقيق الفنان هاني رمزي علي حسابه الشخصي عبر موقع “فيسبوك” يوم 23 أغسطس من عام 2019.

حيث أتضح أن تاريخ التقاط الصورة يرجع للقاء جمع الثنائي منذ ثلاث سنوات تقريبًا أثناء إجازة الصيف في الساحل الشمالي.

فيلم الواد وأبوه:

وعلى الصعيد الفني، يستعد الزعيم خلال الفترة المقبلة للتعاون مع إبنه محمد إمام في فيلم الواد وأبوه، ويعتبر هذا الفيلم هو العمل الفني الذي سيعيد عادل إمام للسينما بعد غياب اثني عشر 12 عامًا.

وخلال الفترة الحالية يقوم مؤلف العمل بوضع التفاصيل النهائية الخاصة بقصة الفيلم، وبعدها سيقوم باقي صناع العمل بإعداد التحضيرات الخاصة بلوكيشن التصوير. وهذا ما أكده شقيقه المنتج عصام إمام

وغاب الزعيم عادل إمام عن الماراثون الرمضاني هذا العام، وكذلك غاب عن المنافسة في الموسم الرمضاني 2021

وكانت آخر أعمال الفنان عادل إمام “مسلسل فلانتينو” الذي قدمه خلال موسم رمضان 2020، وشاركه في بطولة العمل كل من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة داليا البحيري وعدد آخر من النجوم الشباب.

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