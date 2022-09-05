شكرا لقرائتكم خبر عن بريندان فريزر يبكى بعد التصفيق 6 دقائق لفيلم "the whale" بمهرجان فينيسيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قوبل العرض العالمى الأول لفيلم"The Whale" ، ليلة أمس الأحد، فى مهرجان فينيسيا السينمائى، استقبالًا حافلًا من المشاركين بفعاليات المهرجان الدولى، وإذا كان هذا الاستقبال المميز يمثل أى مؤشر لروعة الفيلم، فإن عودة بريندان فريزر إلى هوليوود ستقابل بالكثير من الهتافات وحتى المزيد من الدموع، حيث يلعب فريزر فى أحداث الفيلم دور رجلًا مثليًا يبلغ وزنه 270 كيلو مقيدًا على كرسي متحرك، حسبما ورد في صحيفة "variety" البريطانيا

واستقبل الحاضرين فى مهرجان فينيسيا السينمائى، فيلم "The Whale" بالتصفيق لمدة 6 دقائق، الأمر الذى جعل بريندان فريزر، يبكى طوال هذه المدة من السعادة للاستقبال المميز من الحضور، خاصة أنه من المرجح أن يضعه هذا الفيلم فى طليعة أفضل ممثل فى سباق الأوسكار لهذا العام، ومن بين أولئك الذين تم رصدهم داخل مسرح سالا غراندى، وكان فيبي، ووالر بريدج، ونيك كرول، وموظف هيلارى كلينتون، هوما عابدين، الذي كان جالسًا على بعد صفوف قليلة خلف فريزر، وأذرف الكثير من الدموع أيضًا، كما فعل العديد من الآخرين داخل المسرح أيضا خلال المشاهد النهائية المفجعة للفيلم.



بريندان فريزر

فيلم "the whale" من بطولة فريزر كرجل يعانى من السمنة المفرطة ويكافح من أجل إعادة التواصل مع ابنته البالغة من العمر 17 عامًا، والتى تؤدى دورها سادي سينك، وللعب الشخصية الرئيسية في الفيلم، ارتدى فريزر، بدلة اصطناعية أضافت ما يقرب من 22 كيلو إلى 137 كيلو بالنظر إلى المشهد، وأمضى الممثل ما يصل إلى 6 ساعات على كرسي المكياج كل يوم ليتحول بالكامل إلى الشخصية.

وفي مقابلة قبل العرض الأول للفيلم في البندقية، أوضح فريزر، أن بدلته الاصطناعية كانت مرهقة وليست مريحة تمامًا، مضيفًا: "كانت تشبه سترة ضيقة بأكمام طويلة، تم رشها يدويًا، لتبدو متطابقة كما هو الحال مع جلد الإنسان، وصولاً إلى الشعر المثقوب يدويًا".

وقال فريزر، للصحفيين فى مؤتمر فينيسيا، حول ارتداء البدلة الاصطناعية: "لقد طورت عضلات لم أكن أعرف أنني أمتلكها، حتى أنني شعرت بدوار في نهاية اليوم عندما أزيلت جميع الأجهزة، كان الأمر أشبه بالخروج من الرصيف على متن قارب فى البندقية.. هذا الشعور المتموج.. لقد أعطتني التقدير لأولئك الذين أجسادهم متشابهة.. أنت بحاجة إلى أن تكون شخصًا قويًا بشكل لا يصدق، عقليًا وجسديًا، لتعيش فى هذا الكائن المادى".