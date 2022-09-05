شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل زفاف صديقتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة مايان السيد، متابعيها بصور من حفل زفاف صديقتها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت مايان بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود، وبعد نشرها الصور تصدرت مايان تريند جوجل، ودائما تتصدر مايان التريند بعد نشرها صور عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

مايان السيد تنتظر عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذي انتهت من تصويره منذ فترة، والفيلم السيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.

"حلم حياتى" آخر أعمال مايان السيد

وكان آخر أعمال مايان السيد بطولتها لحكاية بعنوان "حلم حياتى" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" الذى تم عرضه أواخر العام الماضى على قناة dmc، وشاركها في البطولة، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ايفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل وناقشت خلال الحكاية مرض التوحد.

مايان السيد ضيفة شرف في "الاختيار 3 – القرار"

مايان السيد ظهرت كضيفة شرف في مسلسل "الاختيار 3 – القرار" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، أمير المصري، محمود البزاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، شريف صبحي خليل، وآخرين.



مايان السيد



مايان السيد



مايان السيد



مايان السيد