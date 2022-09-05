شكرا لقرائتكم خبر عن دومينيك شامبين خلال ماستر كلاس: كنت أحلم بزيارة مصر ومهرجان التجريبي حقق حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم على مدار يومين (ماستر كلاس) للمخرج والمؤلف الكندى دومنيك شامبين تحت عنوان "من هناك؟ تأملات في هاملت"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ29 برئاسة الدكتور جمال ياقوت .

قام شامبين بتدريب المشاركين على البحث عن الدوافع الداخلية وكيفية التعبير عن الذات من وحى أول جملة تساؤلية فى نص( هاملت ) لوليم شكسبير، وهي : من هناك؟ ومن أنا .. من منطلق ان يعرف المبدع جيدًا نفسه وكل إمكانياته ومشاعره ودوافعه حتى يستطيع توظيفها فى العملية الإبداعية بشكل صحيح وسليم.

وقال شامبين: لقد استفدت من تلك الجملة كنقطة لبداية خلق حالة حوارية مع المتدربين، ليحكى كل منهم عن نفسه واسباب تواجده بالورشة، ومن هنا اكتشفت ابعاد وزوايا مختلفة فى بعضهم، وعلى سبيل المثال وجدت فنانة مترددة بين كونها باليرينا وممثلة،وطلبت منها أن تؤدى صورة تمثيلية مع الأداء الراقص، فنفذته لاول مرة بجمعها بين موهبة التمثيل والرقص، وواثق أنها ستخلق صوره بصرية وحالة سمعية مختلفة اذا سعت لتطوريها .

وتابع : يجمع المتدربين صفة شغف التعلم ، وسعدت اننى تعرفت علي مبدعين مصريين ووجدت قواسم مشتركة تجمعنا كالحاجة للأمل ومرورنا بلحظات خوف وضعف فى حياتنا، وحاجتنا للجمال والتعرف على الاخر، وقد كان حلمى ان أزور مصر لأشاهد كل تراثها الذى سمعت عنه من والدى المعمارى، لذلك لم اتردد فى الموافقة عند وافقت علي الدعوة لكي اتعرف على مصر عن قرب لتراثها وثقافتها وفنانيها، الذين لمست منهم حفاوة الاستقبال.

وأضاف: رغم ان المسرح وسيط قديم جدا منذ قرون ومر عليه العديد من الوسائط الجديدة ولكنه ظل فريدا، بل اصبح يمكن للمسرح الاستفادة من هذه التكنولوجيا لتطويعها فى ابتكار اشكال وانماط مختلفة من اساليب العرض، ولكن فى نفس الوقت تعد التكنولوجيا منافسا قوىا له، حيث أن المشاهد اذا لم ينجذب في اتجاه عملى سوف يتركه ويفتح شاشة الهاتف ليشاهد شيئا يجذبه اكثر، لذا فإن المخرج يحمل على عاتقه واجب وتحدى تجاه ما يقدمه لكنه من الممتع فى نفس الوقت ان يخلق شيئا مبتكرا وجميلا يتناسب مع الذائقة المختلفة والمختلطة من الجمهور؛ فاذا نجحنا ان نوصل الجمال للممثلين والمتلقين ربما يكون حافز ان يتغير هذا الجمهور فيسعى لعالم افضل .

وعلق شامبين على قصر مدة الماستر كلاس قائلا : بالتأكيد اننى احب النتائج ، لكننى مؤمن اكثر بجودة الخطوات اكثر من الحصول على النتائج السريعة ، لذلك اعتبر الماستر كلاس مجرد نقطة بداية لاطلاق الاسئلة التى تحتاج اجابة من ذات كل مبدع.

يذكر ان دومينك شامبين مخرج ومؤلف ومنتج مسرح مواليد كندا ١٩٦٣ أخرج العديد من العروض المسرحية باللغتين الانجليزية والفرنسية كما أخرج العديد من عروض سيرك الشمس بكندا والعديد في مسارح لاس فيجاس، ويحاضر في معهد الدراما بكندا والكونسير فيتوار وحصل علي العديد من الجوائز العالمية في الإخراج والكتابة.



جانب من الورشة



دومينيك شامبين