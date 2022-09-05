شكرا لقرائتكم خبر عن جاد شويرى: مش مرتبط وبدور على حب حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم جاد شويرى، ضيفًا على تلفزيون ”الخليج 365” وتحدث عن الحب في حياته وعن أقرب الفنانين لقلبه، والفنانين الذى تمنى العمل معهم.

وقال جاد شويرى: "أنا مش بأمن أوى أن الحب بيجى مرة واحدة في الحياة ممكن حب طفولة يبقى كدة من بعيد لبعيد ممكن مرة تانية تحب حد أونلاين، وياريت الحب يكون مرة واحدة وخلاص ويتقفل القلب وبنبسط من الناس اللى بتلاقى الحب من أول مرة ويبقى حب حياتها بقول إيه الجمال ده، ولكن دلوقتى أنا مش مرتبط خالص، كل فترة يطلع عليا أنا متزوج أو أنا بحب لكن لو لقيت الحب أكيد كله هيعرف.

وعن الفنانين الأجانب الذى تمنى جاد العمل معهم، قائلاً: "نفسى اشتغل مع جاستن تيمبرليك ومادونا حب الطفولة نفسى اشتغل معها، النجمة روبى جميلة ورجعت بقوة في التمثيل والغناء، أما النجم جورج وسوف شرف ليا كبير أنه يكلمنى أكتر من مرة ويقولى أنت موسيقى شاطر و شغلك حلو وبفتخر أنى اشتغلت معاه أكتر من مرة، والنجم وليد توفيق حبيب قلبى اشتغلت معه في دكتور حب، و النجمة كارول سماحة من النس اللى بحبها أوى وفى ود بينا قوى ، أما وائل جسار فخور به أن صوت لبنانى والكل بيحبه".