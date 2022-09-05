شكرا لقرائتكم خبر عن "واجد" أغنية جديدة للمطرب رابح صقر يطرحها قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب السعودى رابح صقر من تسجيل أغنيته الجديدة "واجد" والتي سوف يطرحها بعد أيام ضمن أغانى ألبوم الصقر 22 والأغنية من كلمات الأمير سعود بن عبد الله، وألحان سهم توزيع بشار سلطان، وتريات هاني فرحات، إيقاعات أحمد العنوة، ناي أحمد خيري، قانون شریف کامل، غيتارات روكيت، تسجيل م.محمد حمدي، مكس وماستر م.جاسم محمد، وتقول كلمات الأغنية:

واجد..

كل يظن أنه صدق

كل يظن أنه فرق

وكثير صاروا من ورق

وأنا أتبسم للجميع

واجد..

اللي يقول إنه جهل

ولو قلت له آسف زعل

لا عاد ترضي من رحل

والشايب الليلة رضيع

واجد..

اللي فتح أذنه کلام

واللي وجعني بالملام

والقلب ما يرضى يبيع

واجد..

خلوني يا ما صار في

عطشان دلوك غارفي

كل وربي طار في

بس الرضا ما يستطيع

واجد..

اللي خذا اللي أبي

وأنا أضحك لهذا الغبي

وبشوتنا ما هي عبي

عساني أرضيت الجميع

يذكر ان اختتم المطرب السعودى رابح صقر فعاليات الدورة الـ36 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، بحفل غنائى يشهد حضور جماهيرى كبير، مساء اليوم السبت، ويقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى الطويل.

وطرح النجم رابح صقر، أحدث أغانيه الفترة الماضية بعنوان "تصفحينى"، وقد طرح رابح صقر، ثانى أغانى ألبومه الجديد، بعنوان "نوع من البشر"، والأغنية من كلمات فيصل السديرى، وألحان سهم توزيع بشار سلطان، وتوزيع وتريات هاني فرحات وتسجيل محمد حمدى ومكس وماستر جاسم محمد".

وحرص رابح صقر على مغازلة جمهوره بأغنية باللهجة المصرية، ضمن أغانى ألبومه الأخير "مرحبا"، ولاقت بالفعل الأغنية نجاحا كبيرا، وهى تحمل عنوان "أخبار إيه"، لحنها رامى جمال، توزيع مدحت خميس، كلمات الشاعر عمرو المصرى.