شكرا لقرائتكم خبر عن طارق رفعت يبدأ تصوير "إيجار قديم" ويناقش أضرار ومميزات الإيجارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج طارق رفعت لـ"الخليج 365"، إنه من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل "إيجار قديم" خلال أيام، الذى يقدم بطولته كل من شريف منير وصلاح عبد الله ومحمد الشرنوبى وفيدرا، مشيرًا إلى أنه انتهى مؤخرًا من عمليات معاينة أماكن التصوير، حيث سيكون هناك مشاهد داخلية في أحد الاستديوهات ومشاهد خارجية، نظرًا لتعدد لوكيشنات التصوير، لافتًا إلى أن المسلسل سيكون 30 حلقة وليس 45 حلقة كما ذكر.

وأضاف رفعت، أن المسلسل يتناول فكرة الإيجار القديم ، ووجهة نظر المؤجر والمستأجر، فضلاً عن ممميزات وأضرار الإيجار القديم من وجهة نظر كل شخص، وهى نوعية جديدة من الأفكار في الدراما المصرية، خاصة أن تلك الموضوع شائك للغاية، ويجب أن تتم معالجته باحترافية شديدة.

وعن قائمة الممثلين، يشارك في المسلسل كل من شريف منير، صلاح عبد الله، محمد الشرنوبى، فيدرا، بسمة داوود، الهام وجدى، هشام إسماعيل، حازم سمير، وعدد أخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو الدالى، وإخراج طارق رفعت .

يشار إلى أن أخر أعمال المخرج طارق رفعت حكاية "ست الهوانم" ضمن مسلسل "زى القمر" بطولة الهام شاهين، والذى عرض العام الماضى.