شاهد.. أحدث ظهور للنجمة بوسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة مي نور الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بعائلتها على شاطئ البحر.

وظهرت "مي" في الصورة بصحبة والدتها الفنانة الكبيرة بوسي، كما ظهرت في الصورة شقيقتها "سارة" وزوجها خميس.

وعلقت مي نور الشريف على الصورة قائلة: "اللهم ديم نعمتك علينا، ربنا يديمكوا نعمة ورحمة ليا".

من ناحية أخرى كان آخر أعمال النجمة بوسي المسلسل الكوميدي "البرنسيسة بيسة"، والذي عرض ضمن سباق دراما رمضان ٢٠١٩.

وشارك في بطولة مسلسل "البرنسيسة بيسة" كل من: مي عز الدين، أمير المصري، محمد أنور، حجاج عبد العظيم، إيمان السيد، حسام داغر، سامي مغاوري، سليمان عيد، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج أكرم فريد.