دومنيك شامبين: كنت أحلم بزيارة مصر والمهرجان حقق حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيم على مدار يومين (ماستر كلاس) للمخرج والمؤلف الكندى دومنيك شامبين تحت عنوان "من هناك ؟ تأملات في هاملت"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ29 برئاسة الدكتور جمال ياقوت .

قام شامبين بتدريب المشاركين على البحث عن الدوافع الداخلية وكيفية التعبير عن الذات من وحي أول جملة تساؤلية في نص( هاملت ) لوليام شكسبير ، وهي: من هناك؟ ومن أنا .. من منطلق أن يعرف المبدع جيدا نفسه وكل امكانياته ومشاعره ودوافعه حتى يستطيع توظيفها فى العملية الإبداعية بشكل صحيح وسليم.

وقال شامبين : لقد استفدت من تلك الجملة كنقطة لبداية خلق حالة حوارية مع المتدربين، ليحكي كل منهم عن نفسه وأسباب تواجده بالورشة، ومن هنا اكتشفت أبعاد وزوايا مختلفة في بعضهم، وعلى سبيل المثال وجدت فنانة مترددة بين كونها باليرينا وممثلة، وطلبت منها أن تؤدى صورة تمثيلية مع الأداء الراقص، فنفذته لأول مرة بجمعها بين موهبة التمثيل والرقص، وواثق أنها ستخلق صوره بصرية وحالة سمعية مختلفة إذا سعت لتطوريها .

وتابع: يجمع المتدربين صفة شغف التعلم، وسعدت أنني تعرفت على مبدعين مصريين ووجدت قواسم مشتركة تجمعنا كالحاجة للأمل ومرورنا بلحظات خوف وضعف فى حياتنا، وحاجتنا للجمال والتعرف على الآخر، وقد كان حلمي أن أزور مصر لأشاهد كل تراثها الذي سمعت عنه من والدي المعماري، لذلك لم أتردد في الموافقة عند وافقت على الدعوة لكي أتعرف على مصر عن قرب لتراثها وثقافتها وفنانيها، الذين لمست منهم حفاوة الاستقبال.

وأضاف: رغم أن المسرح وسيط قديم جدا منذ قرون ومر عليه العديد من الوسائط الجديدة ولكنه ظل فريدا، بل أصبح يمكن للمسرح الاستفادة من هذه التكنولوجيا لتطويعها في ابتكار أشكال وأنماط مختلفة من أساليب العرض، ولكن في نفس الوقت تعد التكنولوجيا منافسا قويا له، حيث أن المشاهد إذا لم ينجذب في اتجاه عملي سوف يتركه ويفتح شاشة الهاتف ليشاهد شيئا يجذبه أكثر، لذا فإن المخرج يحمل على عاتقه واجب وتحدي تجاه ما يقدمه لكنه من الممتع في نفس الوقت أن يخلق شيئا مبتكرا وجميلا يتناسب مع الذائقة المختلفة والمختلطة من الجمهور؛ فإذا نجحنا أن نوصل الجمال للممثلين والمتلقين ربما يكون حافز أن يتغير هذا الجمهور فيسعى لعالم أفضل .

وعلق شامبين على قصر مدة الماستر كلاس قائلا : بالتأكيد إنني أحب النتائج، لكننى مؤمن أكثر بجودة الخطوات أكثر من الحصول على النتائج السريعة، لذلك أعتبر الماستر كلاس مجرد نقطة بداية لاطلاق الاسئلة التي تحتاج إجابة من ذات كل مبدع.

يذكر أن دومينك شامبين مخرج ومؤلف ومنتج مسرح مواليد كندا ١٩٦٣ أخرج العديد من العروض المسرحية باللغتين الإنجليزية والفرنسية كما أخرج العديد من عروض سيرك الشمس بكندا والعديد في مسارح لاس فيجاس، ويحاضر في معهد الدراما بكندا والكونسير فيتوار وحصل علي العديد من الجوائز العالمية في الإخراج والكتابة.