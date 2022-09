شكرا لقرائتكم خبر عن Squid Game وSuccession وAbbott Elementary يفوزن بجوائز Creative Arts Emmys والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت منذ قليل جوائز Creative Arts Emmys، حيث فاز مسلسل Home Before Dark بجائزة Outstanding Motion Design، فيما فاز بجائزة Outstanding Casting for a Comedy Series مسلسل Abbott Elementary، فيما نال Succession جائزة Outstanding Casting for a Drama Series.

أما مسلسل Euphoria فنال جائزة Outstanding Choreography for Scripted Programming، أما مسلسل How I Met Your Father فحصد جائزة Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series، أما المسلسل الشهير Squid Game، فنال Outstanding Guest Actress in a Drama Series.

وفي سياق متصل ينافس مسلسل Moon Knight من إخراج الثلاثى المخرج المصرى محمد دياب، وجاستن بنسون، وآرون مورهيد، وقام بكتابة المسلسل الجديد دوج مونش، دون بيرلين، جيريمي سلاتر، جاك كيربي، وبـ مشاركة الراحل ستان لي من خلال كتاباته قبل وفاته على عدد من الترشيحات للجائزة.

المسلسل Moon Knight بطولة كل من أوسكار إسحق، إيثان هوك، جاسبارد أولييل، مي القلماوى، وتدور أحداث مسلسل "Moon Knight" أو "فارس القمر" حول البطل مارك سبيكتور، الذي يقوم ببطولته الممثل أوسكار إسحاق، وهو جندي بحرية أمريكي سابق يعاني من اضطراب الهوية الانفصالية، وتمنحه الصدفة قوى خارقة للطبيعة من إله القمر في مصر القديمة «خونسو»، تجعله يعيش حياة بطل خارق مزدوجة بين الوهم والحقيقية بشكل فارس القمر لمواجهة قوى الشر، ويغوص المسلسل بعمق في الثقافة المصرية القديمة، ويحمل طابعًا ثقافيًا مصريًا بارزًا، في أماكن تصويره وموسيقاه وخلفية البطل الخارق نفسها، وذلك ما دعا مارفل للاستعانة بالمخرج المصري محمد دياب لنقل رؤيته الفنية للعمل.

العمل يأتى بلمسات مصرية، حيث يشارك المونتير المصرى أحمد حافظ فى المسلسل، بالحلقتين الثالثة والرابعة، واحدة من إخراج دياب والأخرى من إخراج الثنائى جاستن بنسون وآرون مورهيد.

مسلسل Moon Knight ينتمى إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائى، التى تضم أفلام مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel.