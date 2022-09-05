شكرا لقرائتكم خبر عن حماقي يبدأ حفل الإسكندرية بأغنية "نفسى أبقى جنبه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان محمد حماقي حفله بالإسكندرية بأغنية "نفسي أبقي جنبه"، وقابله الجمهور بحفاوة كبيره وتصفيق، وارتدى حماقي تيشرت أسود مع بنطلون نفس اللون، وقال للجمهور: "وحشتوني"، فيما قام أحد الشباب من الجمهور باقتحام مسرح الحفل لالتقاط صورة تذكارية مع حماقي.

وأكمل حماقي الحفل بتقديم عدد من الأغنيات ومنها "أدرينالين" والتي لاقت تفاعلاً كبيرًا لدى الجمهور.

واختتم النجم محمد حماقي مهرجان حفلات العلمين ، وذلك بعدما طرح عددًا من الأغاني الناجحة ومنها "قلبى حبك جدا" تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، إضافة إلى "أدرينالين" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، وهي الأغنية التي تجاوزت الأغنية 14 مليون مشاهدة على يوتيوب، فيما طرح أيضا أغنية جمالها استثنائى عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى تميم.



محمد حماقى



محمد حماقى



محمد حماقى