شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة مازنجر" يسجل 76 ألف جنيه فى شباك التذاكر ويتخطى المليون الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم خطة مازنجر ليلة أمس السبت 76,543 ألف جنيه، لتتخطى إيرادات الفيلم المليون الأول في السينمات، وهو من بطولة الفنانين ياسمين رئيس وحمدى المرغنى ومحمود حافظ وبيومى فؤاد، وإخراج رامى رزق الله، وتوزيع سينرجى فيلمز، ويعرض بجانب خطة مازنجر 5 أفلام أخرى، وهم كيرة والجن، وبحبك، وعمهم، والدعوة عامة، وتسليم أهالى.

قصة الفيلم تدور في إطار كوميدى اجتماعي وتعتمد أحداثه على حالة النوستاليجا والمتمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة مازنجر التي يعرفها الجميع، حيث يتم تناول القصة بشكل كوميدى ساسبنس، حيث خلال حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويكون الخروج من هذا المأزق فيقعوا في ورطة أكبر.

فيلم "خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس في بطولة فيلم "خطة مازنجر" حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع شركة سينرجى فيلمز .

ويعرض حالياً في السينمات أفلام "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وإخراج مروان حامد، و"تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوى، و"بحبك" بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد وحمدى الميرغنى، و"عمهم" بطولة محمد إمام، و"الدعوة عامة" بطولة محمد عبد الرحمن توتا وأحمد الفيشاوى وأسماء أبو اليزيد.