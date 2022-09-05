شكرا لقرائتكم خبر عن The Invitation لـ ناتالى إيمانويل يحقق أكثر من 11 مليون دولار منذ طرحه 26 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب والإثارة الجديد The Invitation إلى 11 مليونًا و694 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 26 أغسطس الماضى، بعدد من دور العرض العالمية، الفيلم من إنتاج شركة سونى.

وانقسمت إيرادات فيلم The Invitation إلى 10 ملايين و94 ألف دولار بدور العرض الأمريكية التي وصل عددها إلى 31174 دار عرض، ومليون و600 ألف دولار بدور العرض بعدد من البلدان حول العالم، ومن المقرر أن يطرح العمل الجديد بـ عدد أكبر من البلدان خلال الفترة المقبلة.

ويدور الفيلم حيث تتلقى امرأة شابة تدعى (إيفى) دعوة لحضور زفاف أحد أقاربها بمنزل فخم، وبعد ذهابها إلى هناك تكتشف حقيقة دموية مفزعة حول تاريخ عائلتها، كما تكتشف وجود مؤامرة ضدها.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ جيسيكا إم. تومبسون، وﺗﺄﻟﻴﻒ جيسيكا إم. تومبسون، وبلير بتلر، والعمل السينمائى من بطولة ناتلى إيمانويل، وتوماس دورتى، وستيفانى كورنيليسن، وهيو سكينر، وشون بيرتوى، وآلانا بودين.