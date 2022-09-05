شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة كريستين ستيوارت تخطف الأنظار فى غرب هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الممثلة العالمية كريستين ستيوارت حبها لعالم السيارات الفارهة مؤخرًا، بأحدث ظهور لها وهي داخل سيارتها الـ بورش، إذ ذكر موقع الديلي ميل أن ستيوارت ظهرت مع سيارتها المميزة للغاية، والتي يطلق عليها "بورش كاريرا"، وتتمتع بلون أسود مميز للغاية مثلما بدا خلال الصورة في غرب هوليوود.

وكانت الممثلة الشهيرة شاركت خلال أحداث الدورة الأخيرة من مهرجان كان بفيلمها، Crimes of the Future، وهو فيلم من إخراج ديفد كروننبرج وبطولة فيجو مورتينسين، ليا سيدو، كريستين ستيوارت وسكوت سبيدمان، وتحديدًا فى شهر مايو من العام الجارى.



ستيوارت قبل ركوب السيارة

كما سبق وقدمت كريستين ستيورات فيلم حمل اسمSpencer ، والذي تدور أحداثه خلال عطلة عيد الميلاد مع العائلة المالكة في مقاطعة ساندرينجهام في نورفولك بإنجلترا، حيث قررت ديانا سبنسر، التي تعاني من مشاكل في صحتها العقلية، إنهاء زواجها الذي استمر لمدة عام من الأمير تشارلز، وبالتالي يبرز العمل الصراعات التي واجهتها في طريقها لتحقيق ما تريد.



سيارة كريستين ستيوارت

فيلم Spencer من بطولة كريستين ستيوارت، تيموثي سبال، جاك نيلن، فريدي سبري، جاك فارثينج، شون هاريس، ستيلا جونيت، ريتشارد ساميل، إليزابيث بيرينجتون، لور ستيفانيك، ايمي مانسون.

وقام المخرج بابلو لارين بإخراج فيلم السيرة الذاتية الجديدSpencer، ومن تأليف المؤلف ستيفن نايت.

كما أكدت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت أنها لا تبالى بـ ترشيحها إلى جوائز الأوسكار لأول مرة، وذلك وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، حيث صرحت ستيوارت قائلة: "أنا لا أبالي بالترشيح لـ جائزة الأوسكار"، وذلك بعد أن توقع الكثير من النقاد حول العالم بـ ترشيحها عن دورها في الفيلم الجديد Spencer.