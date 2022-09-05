ياسمين صبري مصدومة بعد تداول صورتها مع “ابنتها التي تركتها بعد زواجها من أحمد أبو هشيمة”!

كتب امير فتحي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 02:56 صباحاً - تتصدر الفنانة المصرية ياسمين صبري منذ فترة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أن ظهرت في إحدى اللقاءات التلفزيونية متحدثة عن مواصفات فتى أحلامها ، مروراً بزواجها الثاني من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة و طلاقها والأنباء غير المؤكدة عن عودتها اليه مرة أخرى.

وسط متابعة جمهور ومتابعي الفنانة ياسمين صبري أخبارها ومحاولة التأكد من صحة الأنباء المتداولة عن عودتها لزوجها أحمد أبو هشيمة بعد طلاق استمر عدة أشهر، ظهرت على الساحة صور متداولة لها مع فتاة صغيرة أُشيع إنها ابنتها من زوجها الأول.

وتظهر ياسمين صبري، في الصور المتداولة، برفقة فتاة صغيرة تشبهها كثيرًا من داخل غرفة نوم، في وضعية تصوير حميمية وكأن تربطها بها صلة وعلاقة قوية، معلقين أنها ابنتها تيا من زوجها الأول.

علق عدد من متابعي الفنانة ياسمين صبري على صورتها المتداولة مع ابنتها تيا، بأنها ابنتها من زوجها الأول، وتركتها عندما تزوجت من أحمد أبو هشيمة، وعادت إليها بعد ما انفصلت عنه، على عكس الحقيقة.

غير ان ياسمين صبري أوضحت حقيقة هذه الصورة في تصريح صحفي حيث قالت لموقع ”إرم نيوز“ إن ”الصور المنتشرة هي لطفلة شاركت معها في مسلسل فرصة تانية“، حيث جسدت دور ابنة ”هبة مجدي“ في العمل.

وأكدت أن الحديث عن أن تلك الطفلة ابنتها ”عار عن الصحة“، معبرة عن اندهاشها مما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي وأردفت: ”لو كان لدي ابنة، لماذا أخفيها؟“.