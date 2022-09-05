وزيرة الثقافة تتفقد التحضيرات النهائية لملتقى"أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، ممثلي مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، الأستاذة سهير عبد القادر رئيس مجلس الإدارة ومؤسس الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، الفنان الدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة ونائب رئيس المؤسسة، والكاتب الصحفى وليد الدرمللي منسق عام الملتقى.

وذلك لإطلاع الوزيرة على التحضيرات النهائية والاستعداد لإطلاق الدورة السادسة لمتلقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة الذي ينطلق يوم ١٥ سبتمبر المقبل.

وأكدت "الكيلاني" حرص الوزارة على دعم المؤسسات الأهلية في إطار إعلان الدولة عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن مؤسسة "أولادنا" من المؤسسات الجادة التي تعمل على دعم ذوي القدرات الخاصة، وأن دور الوزارة رعاية ودعم مثل هذه الفعاليات، حيث أنهم يتصدرون أجندة وزارة الثقافة، ومن أولوياتها.

ومن جانبها، قالت رئيس الملتقى "سهير عبد القادر"، ان الملتقى يحظى سنوياً برعاية السيد رئيس الجمهورية، وبدعم وزارة الثقافة وعدد من قطاعاتها، بجانب وزارات التضامن، الشباب، السياحة والأثار، الهجرة، التخطيط والمجلس القومي للمرأة.

وأشارت إلى أن وزارة الثقافة تلعب دوراُ كبيراً في دعم الملتقى منذ إنطلاقه وتعتبر أحد أهم شركاء النجاح.

وقال الدكتور أشرف رضا، إن الملتقى يضم هذا العام العديد من ورش الفن التشكيلي الجديدة تقدم للمرة الأولى للأطفال، ويتضمن معرض "فنون أولادنا" بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا.

ويقام غدا الاثنين، المؤتمر الصحفي للملتقى في تمام الساعة الثالثة عصراً بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تنطلق فعالياتها على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 15 سبتمبر الجاري. ويحضر المؤتمر وزراء التضامن والثقافة والهجرة وتنشيط السياحة.

يذكر أن النجم هاني رمزي، يقدم حفل إفتتاح ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة في دورته السادسة هذا العام.

وتتكون أعضاء لجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر من الفنانة سماح أنور، الفنانة حنان سليمان، المخرجة لاما داوود، المخرجة أريس سيابي، المخرجة فيردوز بولبوليا، المخرج مهند دياب.

وتتكون لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء من، المنتج والسيناريست الدكتور مدحت العدل، والدكتور مراد جاتين مدير المركز الثقافى الروسي، ومعتز الجنيدي، ونازك الألفي، والمطربة هيتا ثاكار.