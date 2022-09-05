بهذه الطريقة.. جوري بكر تُعلن خطوبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت المذيعة والفنانة جوري بكر، خطوبتها على شخص من خارج الوسط الفني.

ونشرت جوري، مقطع فيديو لإعلان خطوبتها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: "قلت نعم لحب حياتي".

وتنتظر جوري، طرح فيلمها السينمائي الجديد "تحت تهديد السلاح" بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير، ويشارك في بطولته مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

يُذكر أن جوري بكر انطلقت في عالم التمثيل العام الماضي بعد سنوات من عملها في تقديم البرامج، إذ قدمت أول أدوارها في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد سامي، وبعدها شاركت جوري في مسلسل "ليه لأ" مع الفنانة أمينة خليل.

وكان آخر أعمالها مسلسل "لؤلؤ"، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، محمد مهران، قصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.