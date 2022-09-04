شكرا لقرائتكم خبر عن Beast لـ أدريس إلبا يحقق 38 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الإثارة والتشويق الجديد Beast لـ الممثل العالمى أدريس إلبا إيرادات وصلت إلى 38 مليون و 628 ألف دولار منذ طرحه يوم 19 أغسطس الماضى، بـ عدد من دور العرض حول العالم، الفيلم الجديد من إنتاج شركة Universal Pictures.

وأنقسمت إياردات فيلم Beast بين 22 مليون و 529 ألف دولار في 3743 دار عرض أمريكية، و 16 مليون و 99 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

ويدور فيلم Beast حول أب وابنتاه المراهقتان الذين يجدون أنفسهم مطاردون من قبل أسد عازم على إثبات أن السافانا ليس لديها سوى حيوان مفترس واحد.

ويقوم ببطولة فيلم Beast كل من إدريس ألبا، ليابويا جونجو، مارتن مونرو، دانيال هادبي، ثابيلو سيبوجودي، كريس لانجا، مدودوزي مافيمبيلا، كريس جكسالابا، كازي خوبوني، ليا جيفريز، ايانا هالي، شارلتو كوبلي.

كما نقل موقع ديلي ميل تصريحات النجم إدريس إلبا لبرنامج The Tonight Show حول صعوبة التمثيل أمام دمية أسد مزيف في فيلم Beast، ونشر الموقع صورة لرجل يرتدي قناع يتم تحويله إلى أسد بعد ذلك من خلال المؤثرات البصرية.

وأكد إلبا أنه كان عليه أن يتعلم مجموعة من المهارات ليستطيع التمثيل أمام تلك الدمية وفي نفس الوقت يظهر مدي الخوف منه كأسد.