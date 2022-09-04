شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ومحمد عز ومراد مكرم أول الحضور فى عزاء أمين العسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد منذ قليل كل من الفنان أشرف زكى ومحمد عز ومراد مكرم وعلى الألفى على عزاء الفنان أمين العسال الذى يقام بمسجد الحامدية الشاذلية، والتي وافته المنية يوم الأربعاء الماضى بعد صراع مع المرض.

وتوفى أمين العسال الأربعاء الماضى عقب تدهور حالته الصحية ما استلزم دخوله المستشفى قبل وفاته، حيث حرص على نعيه عدد من زملائه سواء ممن عمل معهم في البرامج أو الأعمال الفنية كما أنه نجل الفنانة سهير طه حسين.

وحرص قطاع كبير من المشاهير ما بين الفنانين والمذيعين على نعي الشاب امين العسال الذى رحل عن عالمنا مؤخراً مخلفاً حالة كبيرة من الحزن ظهرت على صفحات التواصل الاجتماعي ما بين كل من نعوه بكلمات مؤثرة عكست محبتهم الشديدة له، وهو الأمر الذي حصل مع الإعلامي شريف مدكور الذى عبر عن حزنه بشدة قائلاً : "مش قادر اصدق اني بكتب كده، الله يرحمك يا امين".

في حين نعاه المؤلف عبد الرحيم كمال ببوست مطول عبر فيس بوك أكد خلاله أنه لا يعرفه معرفة مقربة، ولكنه وجد حب الناس له بشكل كبير، مؤكداً انه شعر وكأنه فقد شخص قريب جداً، منه رغم أن معرفتهما لم تتعدي حدود موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، من خلال البوستات خفيفة الظل له.

اما المخرج خالد جلال فكتب اعرف انك سعيد لأنك ستلتقى بالغالية والدتك، وانك مطمئن لانك طيب القلب، في حين كتب بطرس دانيال : "بقلوب حزينة نودع اخينا، الفاضل، والرائع، وصاحب الواجب امين العسال"، كما وصفته الفنانة وفاء صادق بالأخ.