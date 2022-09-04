شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الجمعية العمومية للموسيقيين يتقدمون بطلب لهيئة قضايا الدولة للإشراف على الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أعضاء الجمعية العمومية بطلب لنقابة المهن الموسيقية بخصوص إجراء الانتخابات والإشراف عليها من جانب هيئة قضايا الدولة وجاء نص المذكرة كالتالى:

أعضاء مجلس المهن الموسيقية تحية طيبة وبعد نقدمه لسيادتكم أعضاء الجمعية العمومية بخصوص انتخابات النقيب يوم 11 شهر أكتوبر نرجو منكم بمخاطبة هيئة قضايا الدولة للاشراف على سير العملية الانتخابية والمقرر لها أكتوبر المقبل.







ويرجى الرد في اتخاذ القرار لنزاهة العملية الانتخابية المقرر بدء فتح باب الترشح لها يوم 11 الشهر الحالي .

وأعلن مؤخرًا الفنان مصطفى كامل فى تصريح لـ"الخليج 365" ترشحه رسميًا لمنصب نقيب الموسيقيين خلفًا للفنان هانى شاكر، لافتًا إلى أنه فى انتظار إعلان اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، فتح باب الترشح إلى المنصب لتقديم أوراقه، وذلك بعد جلسات جمعته بعدد من زملائه الموسيقيين الذين أعلنوا دعمه فى تلك الانتخابات.

وكان مصطفى كامل قد قال لـ"الخليج 365" إنه لشرف له أن يطالبه زملاؤه بالترشح للمنصب لافتًا إلى أنه تلقى العديد من المطالبات سواء من زملائه الفنانين أو أكاديميين ما جعله يفكر فى الأمر بجدية، وأنه كان لا يفكر فى العمل العام لولا مطالبات زملائه.

وتابع مصطفى كامل: الوضع الحالي لنقابة الموسيقيين مؤسف، ويوجد فردان أو ثلاثة داخل المجلس الحالى أفسدوا فى النقابة – على حد قوله – وخائفون من توليه المنصب .

وعن موقفه من مطربى المهرجانات، كشف مصطفى كامل: سنبحث وضعهم مع خبراء الموسيقى والمختصين، والأهم شكل بلدى ووطنى أمام العالم، وكل حاجة هتتعمل فى الإطار ده.

وكان المطرب هاني شاكر، قد تقدم باستقالة رسمية من منصبه كنقيب للموسيقيين إلي أعضاء نقابة المهن الموسيقية، ولكن هناك اتجاه من قبل اعضاء النقابة لعدم قبولها.

وجاء نص الاستقالة كالتالي: "السادة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية والسادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين أرجو قبول استقالتي كنقيب للمهن الموسيقية وأنني قررت الانسحاب من موقعي هذا والعودة إلي صفوف زملائي الفنانين دون الخوض في تفاصيل كثيرة ومبررات لا تقبل المناقشة فقد وجدت تعارضا كبيرا بين مسئولية هذا المنصب وبين احتفاظي بحب الناس الكبير الذي بدأت به مسيرتي الفنية ولطالما تمنيت ان احتفظ بهذا الحب والاحترام حتي نهاية مشواري الفني فوداعا للعدوات والخلافات فقط فضلت عليها الحب والصداقات مع تمنياتي لكم جميعا بدوام النجاح والتوفيق واستمرار مسيرة التقدم والازدهار التي بدأناها معا والله الموفق ..هاني شاكر.