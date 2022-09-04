شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أغرب شائعة صدمت جاد شويرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم جاد شويرى، ضيفًا على تليفزيون ”الخليج 365” وتحدث عن أغرب شائعة طلعت عليه وتعبته نفسيًا، وعن سقف الحرية بالنسبة له، وهل ندم من قبل على تقديمه لعمل فنى.

وقال جاد شويرى: "أغرب شائعة طلعت عليا وكانت مؤذية وتعبتنى نفسيًا أنى بحضر لقناة إباحية في 2008 والناس هجمتنى جدًا وقتها ومعرفش راحوا فين بخيالهم وفي ناس صدقيتها وضيقتنى جدًا اللى هو إزاى تصدقوا حاجة كده".

وأضاف جاد: "أنا برج الحوت ومن صفاته أنه عنده الحاسة السادسة وبضيع كتير بين أحاسيسى يا بتفكر يابتحس وبمشى وراء إحساسى كتير"، أما عن سقف الحرية بالنسبة لجاد: "أنى مأذيش حد بالمبادئ اللى مقتنع بها كل واحد عنده عقل يقرر الصح أنا ممكن إنسان عادى أخطئ ممكن يكون فترة فكرى غلط لكن مأذيش حد".

وتابع: "أنا مش بندم على حاجة قدمتها أكون بكذب، لكن بقول ياريت أنا سمعت زمان، هو مش ندم عشان كل مرة عاملت حاجة كنت بوقتها مقتنع بها ممكن دلوقتى أقول أنا نضجت ومكنش لازم أزودها لكن في وقتها مندمتش".